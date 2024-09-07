https://ria.ru/20240907/spetsnaz-1971210544.html

Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка, два миномета, один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два дрона в Курской области, сообщил командир... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T04:37

2024-09-07T04:37

2024-09-07T06:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка, два миномета, один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два дрона в Курской области, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. "На нашем направлении за сегодняшний день спецназом "Ахмат" <...> в общей сложности было подбито два танка, один автотранспорт, два миномета и одна артиллерийская установка", — сказал он в видео. Алаудинов также сообщил об уничтожении дронов "Лелека" и "Баба-яга". Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных и 81 танк. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240905/svo-1970717165.html

https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html

россия

курская область

брянская область

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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф