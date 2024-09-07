Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка ВСУ в Курской области
Алаудинов: "Ахмат" уничтожил в Курской области два танка и два миномета ВСУ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка, два миномета, один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два дрона в Курской области, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
"На нашем направлении за сегодняшний день спецназом "Ахмат" <...> в общей сложности было подбито два танка, один автотранспорт, два миномета и одна артиллерийская установка", — сказал он в видео.
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Алаудинов также сообщил об уничтожении дронов "Лелека" и "Баба-яга".
Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных и 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.