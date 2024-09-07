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Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:37 07.09.2024 (обновлено: 06:56 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/spetsnaz-1971210544.html
Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка, два миномета, один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два дрона в Курской области, сообщил командир... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T04:37
2024-09-07T06:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка, два миномета, один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два дрона в Курской области, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. "На нашем направлении за сегодняшний день спецназом "Ахмат" &lt;...&gt; в общей сложности было подбито два танка, один автотранспорт, два миномета и одна артиллерийская установка", — сказал он в видео. Алаудинов также сообщил об уничтожении дронов "Лелека" и "Баба-яга". Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных и 81 танк. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240905/svo-1970717165.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка ВСУ в Курской области

Алаудинов: "Ахмат" уничтожил в Курской области два танка и два миномета ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗамначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил два танка, два миномета, один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два дрона в Курской области, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
"На нашем направлении за сегодняшний день спецназом "Ахмат" <...> в общей сложности было подбито два танка, один автотранспорт, два миномета и одна артиллерийская установка", — сказал он в видео.
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Алаудинов также сообщил об уничтожении дронов "Лелека" и "Баба-яга".
Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных и 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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