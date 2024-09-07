https://ria.ru/20240907/sotsseti-1971309280.html
Пользователи соцсети X из США пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи соцсети X из США пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 07.09.2024
Пользователи соцсети X из США пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи соцсети X (бывшая Twitter) жалуются на сбои в работе сервиса в США, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:00
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X (бывшая Twitter) жалуются на сбои в работе сервиса в США, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сайта, проблемы в работе X начались примерно с 17.12 мск, а к 17.46 мск о сбоях сообщили больше 8,2 тысячи пользователей из США. Сбои наблюдаются и в Великобритании (2207 жалоб), Канаде (917) Франции (817) и других странах. Большая часть пользователей пожаловалась на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети. Также сообщается о некоторых проблемах соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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в мире, технологии, сша, великобритания, канада, илон маск
В мире, Технологии, США, Великобритания, Канада, Илон Маск
Пользователи соцсети X из США пожаловались на сбои в работе сервиса
Downdetector: пользователи соцсети X из США пожаловались на сбои