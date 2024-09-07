https://ria.ru/20240907/sochi-1971287059.html

Из Сочи в зону спецоперации отправили около 700 килограммов гумпомощи

Из Сочи в зону спецоперации отправили около 700 килограммов гумпомощи - РИА Новости, 07.09.2024

Из Сочи в зону спецоперации отправили около 700 килограммов гумпомощи

Строительные материалы, продукты длительного хранения и и одежду отправили из Сочи в зону специальной военной операции, к линии боевого соприкосновения, вес... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:35

2024-09-07T15:35

2024-09-07T15:36

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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Строительные материалы, продукты длительного хранения и и одежду отправили из Сочи в зону специальной военной операции, к линии боевого соприкосновения, вес посылки составил около 700 килограммов, сообщили в пресс-службе администрации города. В пресс-службе отметили, что гуманитарный груз отправляли по заявке, которая поступила в координационный совет в Сочи. "К линии боевого соприкосновения отправлено еще порядка 700 килограммов груза, в том числе продукты питания с длительным сроком хранения, средства индивидуальной гигиены, одежда и строительные материалы для возведения укреплений", - говорится в сообщении сочинской мэрии. Участие в сборе гуманитарного груза принимали сотрудники администрации, национальные общины, представители предприятий, волонтеры. С начала спецоперации из Сочи в новые регионы России по адресным заявкам было доставлено свыше тысячи гуманитарных грузов, отметили в горадминистрации.

https://ria.ru/20240624/pomosch-1955057298.html

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сочи, россия, общество