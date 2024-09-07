Из Сочи в зону спецоперации отправили около 700 килограммов гумпомощи
Из Сочи в зону СВО отправили около 700 кг гумпомощи и стройматериалов
© Фото : Пресс-служба администрации СочиСтройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Строительные материалы, продукты длительного хранения и и одежду отправили из Сочи в зону специальной военной операции, к линии боевого соприкосновения, вес посылки составил около 700 килограммов, сообщили в пресс-службе администрации города.
В пресс-службе отметили, что гуманитарный груз отправляли по заявке, которая поступила в координационный совет в Сочи.
© Фото : Пресс-служба администрации СочиСтройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
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© Фото : Пресс-служба администрации СочиСтройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
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© Фото : Пресс-служба администрации СочиСтройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
3 из 3
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
1 из 3
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
2 из 3
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
3 из 3
"К линии боевого соприкосновения отправлено еще порядка 700 килограммов груза, в том числе продукты питания с длительным сроком хранения, средства индивидуальной гигиены, одежда и строительные материалы для возведения укреплений", - говорится в сообщении сочинской мэрии.
Участие в сборе гуманитарного груза принимали сотрудники администрации, национальные общины, представители предприятий, волонтеры.
С начала спецоперации из Сочи в новые регионы России по адресным заявкам было доставлено свыше тысячи гуманитарных грузов, отметили в горадминистрации.