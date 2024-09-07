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Из Сочи в зону спецоперации отправили около 700 килограммов гумпомощи - РИА Новости, 07.09.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:35 07.09.2024 (обновлено: 15:36 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/sochi-1971287059.html
Из Сочи в зону спецоперации отправили около 700 килограммов гумпомощи
Из Сочи в зону спецоперации отправили около 700 килограммов гумпомощи - РИА Новости, 07.09.2024
Из Сочи в зону спецоперации отправили около 700 килограммов гумпомощи
Строительные материалы, продукты длительного хранения и и одежду отправили из Сочи в зону специальной военной операции, к линии боевого соприкосновения, вес... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:35
2024-09-07T15:36
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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Строительные материалы, продукты длительного хранения и и одежду отправили из Сочи в зону специальной военной операции, к линии боевого соприкосновения, вес посылки составил около 700 килограммов, сообщили в пресс-службе администрации города. В пресс-службе отметили, что гуманитарный груз отправляли по заявке, которая поступила в координационный совет в Сочи. "К линии боевого соприкосновения отправлено еще порядка 700 килограммов груза, в том числе продукты питания с длительным сроком хранения, средства индивидуальной гигиены, одежда и строительные материалы для возведения укреплений", - говорится в сообщении сочинской мэрии. Участие в сборе гуманитарного груза принимали сотрудники администрации, национальные общины, представители предприятий, волонтеры. С начала спецоперации из Сочи в новые регионы России по адресным заявкам было доставлено свыше тысячи гуманитарных грузов, отметили в горадминистрации.
https://ria.ru/20240624/pomosch-1955057298.html
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сочи, россия, общество
Надежные люди, Сочи, Россия, Общество
Из Сочи в зону спецоперации отправили около 700 килограммов гумпомощи

Из Сочи в зону СВО отправили около 700 кг гумпомощи и стройматериалов

© Фото : Пресс-служба администрации СочиСтройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
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СОЧИ, 7 сен – РИА Новости. Строительные материалы, продукты длительного хранения и и одежду отправили из Сочи в зону специальной военной операции, к линии боевого соприкосновения, вес посылки составил около 700 килограммов, сообщили в пресс-службе администрации города.
В пресс-службе отметили, что гуманитарный груз отправляли по заявке, которая поступила в координационный совет в Сочи.
© Фото : Пресс-служба администрации СочиСтройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
1 из 3
© Фото : Пресс-служба администрации СочиСтройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
2 из 3
© Фото : Пресс-служба администрации СочиСтройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
3 из 3
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
1 из 3
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
2 из 3
Стройматериалы, одежду и продукты питания отправили из Сочи в зону СВО
© Фото : Пресс-служба администрации Сочи
3 из 3
"К линии боевого соприкосновения отправлено еще порядка 700 килограммов груза, в том числе продукты питания с длительным сроком хранения, средства индивидуальной гигиены, одежда и строительные материалы для возведения укреплений", - говорится в сообщении сочинской мэрии.
Участие в сборе гуманитарного груза принимали сотрудники администрации, национальные общины, представители предприятий, волонтеры.
С начала спецоперации из Сочи в новые регионы России по адресным заявкам было доставлено свыше тысячи гуманитарных грузов, отметили в горадминистрации.
Гуманитарная помощь (вода, предметы быта, дизельные генераторы, автомобили) - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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