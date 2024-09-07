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Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города - РИА Новости, 07.09.2024
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15:01 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/sobyanin-1971279742.html
Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города
Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города - РИА Новости, 07.09.2024
Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города, отметив, что реализация стратегических программ Москвы продолжится. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:01
2024-09-07T15:01
общество
москва
донецк
луганск
сергей собянин
зарядье
день города в москве
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города, отметив, что реализация стратегических программ Москвы продолжится. "Сегодня я с огромным удовольствием благодарю за постоянную помощь и поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина, парламент нашей страны, правительство Российской Федерации. И, конечно, особые слова благодарности москвичам - трудолюбивым, умным, патриотичным людям, которые строят, которые развивают наш город, делают его красивым, удобным и любимым. Спасибо вам за это. С днём рождения Москвы", - сказал Собянин на торжественном мероприятии к честь 877-летия Москвы в концертном зале "Зарядье". Собянин также поблагодарил Путина за высокую оценку работы города. "Тысячи москвичей достойно сражаются в зоне специальной военной операции, сотни тысяч москвичей работают в оборонно-промышленном комплексе, конструкторских бюро и на заводах, обеспечивая нашу армию всем необходимым. Миллионы людей участвуют в волонтерском движении, оказывая помощь нашим ребятам, которые на передовой. И, конечно, очень важно в эти минуты, в эти годы помогать нашим регионам-побратимам - Донецку, Луганску, Севастополю, мы помогаем Крыму, Курской области", - сказал Собянин. Мэр подчеркнул, что не забывают власти и о своих задачах по динамичному развитию экономики города, которая в значительной степени влияет в целом на экономику страны. "Несмотря на все сложности и проблемы, мы реализуем наши стратегические программы развития города: строим метро, дороги, реконструируем и будем строить новые железнодорожные пути и магистрали, строим жилье для программы реновации, строим детские сады и школы, реализуем огромную серьезную системную программу развития здравоохранения Москвы, улучшаем качество образования, заботимся о наших ветеранах", - заключил Собянин. День города Москвы отмечают 7-8 сентября. Столице исполняется 877 лет. В этом году он пройдет без фейерверков, а также без больших шоу и грандиозных гала-концертов. Все праздничные мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
https://ria.ru/20240530/sobyanin-1949454362.html
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общество, москва, донецк, луганск, сергей собянин, зарядье, день города в москве
Общество, Москва, Донецк, Луганск, Сергей Собянин, Зарядье, День города в Москве
Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города

Мэр Москвы Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мэр Москвы Сергей Собянин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города, отметив, что реализация стратегических программ Москвы продолжится.
"Сегодня я с огромным удовольствием благодарю за постоянную помощь и поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина, парламент нашей страны, правительство Российской Федерации. И, конечно, особые слова благодарности москвичам - трудолюбивым, умным, патриотичным людям, которые строят, которые развивают наш город, делают его красивым, удобным и любимым. Спасибо вам за это. С днём рождения Москвы", - сказал Собянин на торжественном мероприятии к честь 877-летия Москвы в концертном зале "Зарядье".
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, награжденный орденом За заслуги перед отечеством I степени, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Собянин поблагодарил Путина за помощь в развитии Москвы
30 мая, 17:25
Собянин также поблагодарил Путина за высокую оценку работы города.
"Тысячи москвичей достойно сражаются в зоне специальной военной операции, сотни тысяч москвичей работают в оборонно-промышленном комплексе, конструкторских бюро и на заводах, обеспечивая нашу армию всем необходимым. Миллионы людей участвуют в волонтерском движении, оказывая помощь нашим ребятам, которые на передовой. И, конечно, очень важно в эти минуты, в эти годы помогать нашим регионам-побратимам - Донецку, Луганску, Севастополю, мы помогаем Крыму, Курской области", - сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что не забывают власти и о своих задачах по динамичному развитию экономики города, которая в значительной степени влияет в целом на экономику страны.
"Несмотря на все сложности и проблемы, мы реализуем наши стратегические программы развития города: строим метро, дороги, реконструируем и будем строить новые железнодорожные пути и магистрали, строим жилье для программы реновации, строим детские сады и школы, реализуем огромную серьезную системную программу развития здравоохранения Москвы, улучшаем качество образования, заботимся о наших ветеранах", - заключил Собянин.
День города Москвы отмечают 7-8 сентября. Столице исполняется 877 лет. В этом году он пройдет без фейерверков, а также без больших шоу и грандиозных гала-концертов. Все праздничные мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Владимир Путин и Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Путин пообщался с Собяниным после мероприятий в "Зарядье", заявил Песков
Вчера, 14:45
 
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