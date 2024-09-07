https://ria.ru/20240907/sobyanin-1971279742.html

Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города

Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города - РИА Новости, 07.09.2024

Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города, отметив, что реализация стратегических программ Москвы продолжится. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:01

2024-09-07T15:01

2024-09-07T15:01

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей за развитие столицы в День города, отметив, что реализация стратегических программ Москвы продолжится. "Сегодня я с огромным удовольствием благодарю за постоянную помощь и поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина, парламент нашей страны, правительство Российской Федерации. И, конечно, особые слова благодарности москвичам - трудолюбивым, умным, патриотичным людям, которые строят, которые развивают наш город, делают его красивым, удобным и любимым. Спасибо вам за это. С днём рождения Москвы", - сказал Собянин на торжественном мероприятии к честь 877-летия Москвы в концертном зале "Зарядье". Собянин также поблагодарил Путина за высокую оценку работы города. "Тысячи москвичей достойно сражаются в зоне специальной военной операции, сотни тысяч москвичей работают в оборонно-промышленном комплексе, конструкторских бюро и на заводах, обеспечивая нашу армию всем необходимым. Миллионы людей участвуют в волонтерском движении, оказывая помощь нашим ребятам, которые на передовой. И, конечно, очень важно в эти минуты, в эти годы помогать нашим регионам-побратимам - Донецку, Луганску, Севастополю, мы помогаем Крыму, Курской области", - сказал Собянин. Мэр подчеркнул, что не забывают власти и о своих задачах по динамичному развитию экономики города, которая в значительной степени влияет в целом на экономику страны. "Несмотря на все сложности и проблемы, мы реализуем наши стратегические программы развития города: строим метро, дороги, реконструируем и будем строить новые железнодорожные пути и магистрали, строим жилье для программы реновации, строим детские сады и школы, реализуем огромную серьезную системную программу развития здравоохранения Москвы, улучшаем качество образования, заботимся о наших ветеранах", - заключил Собянин. День города Москвы отмечают 7-8 сентября. Столице исполняется 877 лет. В этом году он пройдет без фейерверков, а также без больших шоу и грандиозных гала-концертов. Все праздничные мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

https://ria.ru/20240530/sobyanin-1949454362.html

https://ria.ru/20240907/peskov-1971274929.html

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общество, москва, донецк, луганск, сергей собянин, зарядье, день города в москве