Рейтинг@Mail.ru
На Украине Успенский собор УПЦ в Каневе перешел в госсобственность - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:59 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/sobor-1971278970.html
На Украине Успенский собор УПЦ в Каневе перешел в госсобственность
На Украине Успенский собор УПЦ в Каневе перешел в госсобственность - РИА Новости, 07.09.2024
На Украине Успенский собор УПЦ в Каневе перешел в госсобственность
Верховный суд Украины вынес окончательный приговор в отношении Успенского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каневе Черкасской области,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:59
2024-09-07T14:59
религия
украина
черкасская область
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Верховный суд Украины вынес окончательный приговор в отношении Успенского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каневе Черкасской области, храм передан в госсобственность, сообщает исполняющая обязанности пресс-секретаря областной прокуратуры Светлана Чубенко. Офис генпрокурора Украины 27 марта сообщал, что суд признал незаконной передачу в пользование УПЦ Успенского собора в городе Канев, обязав вернуть его в госсобственность. Отмечалось, что исполнительный комитет горсовета Канева в 2003 году разрешил УПЦ оформить право собственности на собор. "В течение длительного времени он (собор – ред.) находился в незаконном владении Киевской митрополии Украинской православной церкви. Верховный суд по результатам пересмотра в кассационном порядке постановленных судебных решений согласился с доводами прокурора и выводами судов низших инстанций о принадлежности исторического сооружения всему украинскому народу. По иску Смелянской окружной прокуратуры суд вернул собор в государственную собственность", - приводит слова Чубенко телеканал "Общественное". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
https://ria.ru/20240823/religiya-1967983443.html
украина
черкасская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a2a11d91316052b99acfa0a94eec18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, черкасская область, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черкасская область, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
На Украине Успенский собор УПЦ в Каневе перешел в госсобственность

Суд на Украине передал Успенский собор УПЦ в Каневе в госсобственность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Православный крест. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Верховный суд Украины вынес окончательный приговор в отношении Успенского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каневе Черкасской области, храм передан в госсобственность, сообщает исполняющая обязанности пресс-секретаря областной прокуратуры Светлана Чубенко.
Офис генпрокурора Украины 27 марта сообщал, что суд признал незаконной передачу в пользование УПЦ Успенского собора в городе Канев, обязав вернуть его в госсобственность. Отмечалось, что исполнительный комитет горсовета Канева в 2003 году разрешил УПЦ оформить право собственности на собор.
Депутаты голосуют на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Судьбу миллионов решили нажатием кнопки". Киев пошел на крайние меры
21 августа, 08:00
"В течение длительного времени он (собор – ред.) находился в незаконном владении Киевской митрополии Украинской православной церкви. Верховный суд по результатам пересмотра в кассационном порядке постановленных судебных решений согласился с доводами прокурора и выводами судов низших инстанций о принадлежности исторического сооружения всему украинскому народу. По иску Смелянской окружной прокуратуры суд вернул собор в государственную собственность", - приводит слова Чубенко телеканал "Общественное".
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецц - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Глава католиков России прокомментировал запрет УПЦ на Украине
23 августа, 11:31
 
РелигияУкраинаЧеркасская областьРоссияУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала