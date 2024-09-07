https://ria.ru/20240907/sobor-1971278970.html

На Украине Успенский собор УПЦ в Каневе перешел в госсобственность

На Украине Успенский собор УПЦ в Каневе перешел в госсобственность - РИА Новости, 07.09.2024

На Украине Успенский собор УПЦ в Каневе перешел в госсобственность

Верховный суд Украины вынес окончательный приговор в отношении Успенского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каневе Черкасской области,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:59

2024-09-07T14:59

2024-09-07T14:59

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Верховный суд Украины вынес окончательный приговор в отношении Успенского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Каневе Черкасской области, храм передан в госсобственность, сообщает исполняющая обязанности пресс-секретаря областной прокуратуры Светлана Чубенко. Офис генпрокурора Украины 27 марта сообщал, что суд признал незаконной передачу в пользование УПЦ Успенского собора в городе Канев, обязав вернуть его в госсобственность. Отмечалось, что исполнительный комитет горсовета Канева в 2003 году разрешил УПЦ оформить право собственности на собор. "В течение длительного времени он (собор – ред.) находился в незаконном владении Киевской митрополии Украинской православной церкви. Верховный суд по результатам пересмотра в кассационном порядке постановленных судебных решений согласился с доводами прокурора и выводами судов низших инстанций о принадлежности исторического сооружения всему украинскому народу. По иску Смелянской окружной прокуратуры суд вернул собор в государственную собственность", - приводит слова Чубенко телеканал "Общественное". Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html

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украина, черкасская область, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц