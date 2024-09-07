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Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
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13:28 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/sobjanin-1971258981.html
Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин
Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин
Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда при поддержке москвичей успешно реализуют все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:28
2024-09-07T13:28
общество
москва
россия
сергей собянин
владимир путин
зарядье
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда при поддержке москвичей успешно реализуют все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Убежден в том, то мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и его команда при поддержке москвичей, а поддержка в такой масштабной работе абсолютно необходима, успешно реализуют все намеченные планы", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" на мероприятии, посвященном Дню города Москвы.
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общество, москва, россия, сергей собянин, владимир путин, зарядье
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Зарядье
Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин

Путин: Собянин и его команда успешно реализуют все намеченные планы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, награжденный орденом "За заслуги перед отечеством" I степени, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, награжденный орденом За заслуги перед отечеством I степени, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, награжденный орденом "За заслуги перед отечеством" I степени, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда при поддержке москвичей успешно реализуют все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убежден в том, то мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и его команда при поддержке москвичей, а поддержка в такой масштабной работе абсолютно необходима, успешно реализуют все намеченные планы", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" на мероприятии, посвященном Дню города Москвы.
Праздничное украшение Москвы в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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Вчера, 13:25
 
ОбществоМоскваРоссияСергей СобянинВладимир ПутинЗарядье
 
 
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