https://ria.ru/20240907/sobjanin-1971258981.html
Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин
Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин
Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда при поддержке москвичей успешно реализуют все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:28
2024-09-07T13:28
2024-09-07T13:28
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда при поддержке москвичей успешно реализуют все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Убежден в том, то мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и его команда при поддержке москвичей, а поддержка в такой масштабной работе абсолютно необходима, успешно реализуют все намеченные планы", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" на мероприятии, посвященном Дню города Москвы.
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общество, москва, россия, сергей собянин, владимир путин, зарядье
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Зарядье
Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин
Путин: Собянин и его команда успешно реализуют все намеченные планы