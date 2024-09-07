https://ria.ru/20240907/sobjanin-1971258981.html

Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин

Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024

Собянин и его команда успешно реализуют планы, заявил Путин

Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда при поддержке москвичей успешно реализуют все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:28

2024-09-07T13:28

2024-09-07T13:28

общество

москва

россия

сергей собянин

владимир путин

зарядье

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и его команда при поддержке москвичей успешно реализуют все намеченные планы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Убежден в том, то мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и его команда при поддержке москвичей, а поддержка в такой масштабной работе абсолютно необходима, успешно реализуют все намеченные планы", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" на мероприятии, посвященном Дню города Москвы.

https://ria.ru/20240907/moskva-1971258213.html

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общество, москва, россия, сергей собянин, владимир путин, зарядье