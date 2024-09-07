https://ria.ru/20240907/sobjanin-1971245038.html
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 07.09.2024
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Мэр Москвы Сергей Собянин в День города возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к памятным знакам городам-героям. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:49
2024-09-07T11:49
2024-09-07T14:08
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День города возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к памятным знакам городам-героям. Церемония прошла в Александровском саду. Военнослужащие Преображенского полка вынесли корзины с цветами и три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Венки поставили перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка. Вместе с мэром венки возложили председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Георгий Пашков и заместитель председателя правления Клуба Героев, Герой РФ Вячеслав Сивко. После возложения последовала минута молчания в память павших солдат и исполнение гимна России. Затем цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили ветераны, волонтеры, члены молодежных, общественных организаций столицы и другие участники церемонии. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.
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Общество, Городское хозяйство Москвы, Россия, Москва, Сергей Собянин, День города в Москве
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Мэр Москвы Собянин в День города возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День города возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к памятным знакам городам-героям.
Церемония прошла в Александровском саду. Военнослужащие Преображенского полка вынесли корзины с цветами и три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Венки поставили перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал оркестр Преображенского полка.
Вместе с мэром венки возложили председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Георгий Пашков и заместитель председателя правления Клуба Героев, Герой РФ Вячеслав Сивко.
После возложения последовала минута молчания в память павших солдат и исполнение гимна России.
Затем цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили ветераны, волонтеры, члены молодежных, общественных организаций столицы и другие участники церемонии. После церемонии и гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота почетного караула.