https://ria.ru/20240907/smi-1971296874.html

СМИ рассказали о состоянии здоровья Карла III

СМИ рассказали о состоянии здоровья Карла III - РИА Новости, 07.09.2024

СМИ рассказали о состоянии здоровья Карла III

Здоровье короля Великобритании Карла III, у которого было выявлено онкологическое заболевание, следует по положительной динамике, сообщает агентство PA Media со РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:28

2024-09-07T16:28

2024-09-07T16:28

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Здоровье короля Великобритании Карла III, у которого было выявлено онкологическое заболевание, следует по положительной динамике, сообщает агентство PA Media со ссылкой на источники во дворце. "Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хотя и следует по очень позитивной траектории", - цитируется источник в сообщении агентства. Уточняется, что британский монарх с самого начала болезни хотел исполнять свои публичные обязанности по максимуму, чтобы показать, что он еще многое может сделать. Ожидается, что в годовщину вступления на престол после кончины Елизаветы II 8 сентября Карл посетит церковь и проведет день в уединенных молитвах и размышлениях. Памятная дата выпадает на время его летних каникул в замке Балморал в Шотландии. Ранее на этой неделе супруга британского монарха королева Камилла сообщила, что монарх чувствует себя очень хорошо. До этого газета Daily Beast со ссылкой на источники сообщила, что некоторые сотрудники Букингемского дворца, а также королева Камилла опасаются, что плотный график монарха может навредить процессу его лечения от рака. Один из собеседников издания рассказал, что по сравнению с тем, что было год назад, король сильно похудел и очень постарел, а на встрече с семьями детей, переживших нападение с ножом 29 июля в английском городе Саутпорт, он, по мнению источника, выглядел слабым. Букингемский дворец 5 февраля сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце апреля монарх вернулся к общественным обязанностям на фоне улучшения здоровья.

https://ria.ru/20240323/muzhestvo-1935169121.html

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в мире, великобритания, шотландия, карл iii, елизавета ii