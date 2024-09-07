https://ria.ru/20240907/siriya-1971331904.html

ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс

ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс - РИА Новости, 07.09.2024

ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс

Воздушно-космические силы (ВКС) России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, в горно-пустынных районах провинции Хомс,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T22:03

2024-09-07T22:03

2024-09-07T22:03

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, в горно-пустынных районах провинции Хомс, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. Игнасюк отметил, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано семь случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20240904/siriya-1970648709.html

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в мире, россия, хомс (город), сирия, воздушно-космические силы россии