https://ria.ru/20240907/siriya-1971331904.html
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс - РИА Новости, 07.09.2024
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс
Воздушно-космические силы (ВКС) России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, в горно-пустынных районах провинции Хомс,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:03
2024-09-07T22:03
2024-09-07T22:03
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, в горно-пустынных районах провинции Хомс, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге. Игнасюк отметил, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано семь случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.
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в мире, россия, хомс (город), сирия, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Хомс (город), Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс
ЦПВС: ВКС РФ уничтожили 2 пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, в горно-пустынных районах провинции Хомс, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал он на брифинге.
Игнасюк отметил, что за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано семь случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.