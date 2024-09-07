https://ria.ru/20240907/sholts-1971319711.html

Союз журналистов Германии раскритиковал Шольца за его требования к СМИ

Союз журналистов Германии раскритиковал Шольца за его требования к СМИ - РИА Новости, 07.09.2024

Союз журналистов Германии раскритиковал Шольца за его требования к СМИ

В обязанности канцлера Германии входит самому сообщать СМИ и общественности об этапах проделанной работы правительства, заявил изданию Tagesspiegel председатель РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T19:54

2024-09-07T19:54

2024-09-07T19:54

в мире

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. В обязанности канцлера Германии входит самому сообщать СМИ и общественности об этапах проделанной работы правительства, заявил изданию Tagesspiegel председатель немецкого союза журналистов (DJV) Мика Бойстер, комментируя высказывание федерального канцлера Олафа Шольца. Ранее Шольц заявил в интервью Tagesspiegel, что СМИ могли бы более обстоятельно освещать работу кабмина страны, уделяя внимание существенным и предметным её аспектам. "Работа федерального канцлера заключается в том, чтобы проводить политику, объяснять её и отвечать на вопросы журналистов", - прокомментировал Бойстер слова канцлера. По его словам, создаётся впечатление, что Шольц избегает определенных вопросов. "Перекладывать проблемы на журналистов недостойно канцлера - в конце концов, он несёт ответственность за свою политику. Массивный нагоняй в адрес СМИ не повысит его рейтинг", - подчеркнул он. Рейтинг правительства в эти выходные достиг исторического минимума с момента его прихода к власти и составляет 29%, следует из результатов опроса, проведённого институтом INSA для издания Bild am Sonntag.

https://ria.ru/20240903/germaniya-1970018055.html

https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html

германия

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в мире, германия, олаф шольц