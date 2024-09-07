https://ria.ru/20240907/sholts-1971319711.html
Союз журналистов Германии раскритиковал Шольца за его требования к СМИ
Союз журналистов Германии раскритиковал Шольца за его требования к СМИ - РИА Новости, 07.09.2024
Союз журналистов Германии раскритиковал Шольца за его требования к СМИ
В обязанности канцлера Германии входит самому сообщать СМИ и общественности об этапах проделанной работы правительства, заявил изданию Tagesspiegel председатель РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:54
2024-09-07T19:54
2024-09-07T19:54
в мире
германия
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_0:169:3000:1857_1920x0_80_0_0_a52d8b027e13e66bd78f3fe6bd846f38.jpg
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. В обязанности канцлера Германии входит самому сообщать СМИ и общественности об этапах проделанной работы правительства, заявил изданию Tagesspiegel председатель немецкого союза журналистов (DJV) Мика Бойстер, комментируя высказывание федерального канцлера Олафа Шольца. Ранее Шольц заявил в интервью Tagesspiegel, что СМИ могли бы более обстоятельно освещать работу кабмина страны, уделяя внимание существенным и предметным её аспектам. "Работа федерального канцлера заключается в том, чтобы проводить политику, объяснять её и отвечать на вопросы журналистов", - прокомментировал Бойстер слова канцлера. По его словам, создаётся впечатление, что Шольц избегает определенных вопросов. "Перекладывать проблемы на журналистов недостойно канцлера - в конце концов, он несёт ответственность за свою политику. Массивный нагоняй в адрес СМИ не повысит его рейтинг", - подчеркнул он. Рейтинг правительства в эти выходные достиг исторического минимума с момента его прихода к власти и составляет 29%, следует из результатов опроса, проведённого институтом INSA для издания Bild am Sonntag.
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970018055.html
https://ria.ru/20240902/sholts-1969880250.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137617_159:0:2818:1994_1920x0_80_0_0_bfe16e6d457e5eb0d7f95b63428ec8d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Союз журналистов Германии раскритиковал Шольца за его требования к СМИ
DJV: Шольц должен сам освещать работу правительства и передавать данные в СМИ
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости.
В обязанности канцлера Германии входит самому сообщать СМИ и общественности об этапах проделанной работы правительства, заявил изданию Tagesspiegel председатель
немецкого союза журналистов (DJV) Мика Бойстер, комментируя высказывание федерального канцлера Олафа Шольца.
Ранее Шольц заявил в интервью Tagesspiegel, что СМИ могли бы более обстоятельно освещать работу кабмина страны, уделяя внимание существенным и предметным её аспектам.
"Работа федерального канцлера заключается в том, чтобы проводить политику, объяснять её и отвечать на вопросы журналистов", - прокомментировал Бойстер слова канцлера.
По его словам, создаётся впечатление, что Шольц избегает определенных вопросов.
"Перекладывать проблемы на журналистов недостойно канцлера - в конце концов, он несёт ответственность за свою политику. Массивный нагоняй в адрес СМИ не повысит его рейтинг", - подчеркнул он.
Рейтинг правительства в эти выходные достиг исторического минимума с момента его прихода к власти и составляет 29%, следует из результатов опроса, проведённого институтом INSA для издания Bild am Sonntag.