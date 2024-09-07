https://ria.ru/20240907/shaman--1971311858.html
Shaman поздравил жителей Москвы с Днем города
Shaman поздравил жителей Москвы с Днем города - РИА Новости, 07.09.2024
Shaman поздравил жителей Москвы с Днем города
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) поздравил москвичей с Днем города, назвав Москву лучшим городом Земли. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:37
2024-09-07T18:37
2024-09-07T18:37
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов) поздравил москвичей с Днем города, назвав Москву лучшим городом Земли. "Родные, поздравляю всех с 877-летим нашей столицы! Москва — лучший город Земли. Кто был здесь хотя бы однажды, тот знает это наверняка", - написал он в своем Telegram-канале. Певец в этом году не выступает на Дне города Москвы. Как признался Shaman, он решил сделать себе "дорогой и очень редкий подарок" - взял два выходных дня и отметит это событие как простой горожанин. "А тебя, Москва, я приглашаю сегодня на свидание! Планирую гулять с тобой всю эту жаркую ночь. До встречи, Москва! Я люблю тебя!" - написал в заключение артист. День города Москвы отмечают 7-8 сентября. Столице исполняется 877 лет. В этом году праздник пройдет без фейерверков, а также без больших шоу и грандиозных гала-концертов. Все праздничные мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
https://ria.ru/20240907/timati--1971309884.html
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общество, москва, земля, россия, shaman (ярослав дронов) , день города в москве
Шоубиз, Общество, Москва, Земля, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , День города в Москве
Shaman поздравил жителей Москвы с Днем города
Заслуженный артист РФ Shaman поздравил москвичей с Днем города
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Заслуженный артист
РФ Shaman (Ярослав Дронов) поздравил москвичей с Днем города, назвав Москву лучшим городом Земли.
"Родные, поздравляю всех с 877-летим нашей столицы! Москва — лучший город Земли. Кто был здесь хотя бы однажды, тот знает это наверняка", - написал он в своем Telegram-канале.
Певец в этом году не выступает на Дне города Москвы. Как признался Shaman, он решил сделать себе "дорогой и очень редкий подарок" - взял два выходных дня и отметит это событие как простой горожанин.
"А тебя, Москва, я приглашаю сегодня на свидание! Планирую гулять с тобой всю эту жаркую ночь. До встречи, Москва! Я люблю тебя!" - написал в заключение артист.
День города Москвы отмечают 7-8 сентября. Столице исполняется 877 лет. В этом году праздник пройдет без фейерверков, а также без больших шоу и грандиозных гала-концертов. Все праздничные мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".