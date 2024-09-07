https://ria.ru/20240907/sevmorput-1971230752.html
Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути
Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути - РИА Новости, 07.09.2024
Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути
Страны Ближнего Востока заинтересованы в развитии Северного морского пути, Китай уже реализует несколько проектов в этом направлении, рассказал министр... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T10:11
2024-09-07T10:11
2024-09-07T10:11
экономика
технологии
россия
ближний восток
китай
роман старовойт
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971095929_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_0aaa4c95a949d69025f5a958c53c108b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Страны Ближнего Востока заинтересованы в развитии Северного морского пути, Китай уже реализует несколько проектов в этом направлении, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума. "Мы, конечно, рассчитываем на развитие Северного морского пути, большого Северного морского пути. Сегодня есть огромный интерес со стороны наших партнеров с Ближнего Востока. Китайская Народная Республика здесь несколько проектов реализует", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, заявил, что судоходство по СМП будет обеспечено круглогодично, а Россия будет и дальше наращивать перевозки грузов, а также мощности своих портов в границах Северного морского пути, которые по итогам прошлого года уже превысили 40 миллионов тонн. Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП возложены на госкорпорацию "Росатом". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240819/sevmorput-1967138020.html
https://ria.ru/20240905/putin-1970728904.html
россия
ближний восток
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971095929_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_24311e76b3685171f6e302ef0a0fd9b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, ближний восток, китай, роман старовойт, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Технологии, Россия, Ближний Восток, Китай, Роман Старовойт, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути
Старовойт: страны Ближнего Востока заинтересованы в развитии Севморпути
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Страны Ближнего Востока заинтересованы в развитии Северного морского пути, Китай уже реализует несколько проектов в этом направлении, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
"Мы, конечно, рассчитываем на развитие Северного морского пути, большого Северного морского пути. Сегодня есть огромный интерес со стороны наших партнеров с Ближнего Востока. Китайская Народная Республика здесь несколько проектов реализует", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, заявил, что судоходство по СМП будет обеспечено круглогодично, а Россия будет и дальше наращивать перевозки грузов, а также мощности своих портов в границах Северного морского пути, которые по итогам прошлого года уже превысили 40 миллионов тонн.
Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП возложены на госкорпорацию "Росатом".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.