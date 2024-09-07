https://ria.ru/20240907/sevmorput-1971230752.html

Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути

Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути - РИА Новости, 07.09.2024

Старовойт рассказал об интересе стран Ближнего Востока к Севморпути

Страны Ближнего Востока заинтересованы в развитии Северного морского пути, Китай уже реализует несколько проектов в этом направлении, рассказал министр... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T10:11

2024-09-07T10:11

2024-09-07T10:11

экономика

технологии

россия

ближний восток

китай

роман старовойт

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Страны Ближнего Востока заинтересованы в развитии Северного морского пути, Китай уже реализует несколько проектов в этом направлении, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума. "Мы, конечно, рассчитываем на развитие Северного морского пути, большого Северного морского пути. Сегодня есть огромный интерес со стороны наших партнеров с Ближнего Востока. Китайская Народная Республика здесь несколько проектов реализует", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, заявил, что судоходство по СМП будет обеспечено круглогодично, а Россия будет и дальше наращивать перевозки грузов, а также мощности своих портов в границах Северного морского пути, которые по итогам прошлого года уже превысили 40 миллионов тонн. Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП возложены на госкорпорацию "Росатом". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240819/sevmorput-1967138020.html

https://ria.ru/20240905/putin-1970728904.html

россия

ближний восток

китай

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экономика, технологии, россия, ближний восток, китай, роман старовойт, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)