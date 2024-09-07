https://ria.ru/20240907/sanda-1971300050.html
Оппозиция призвала Санду не допустить превращения Молдавии в колонию ЕС
Оппозиция призвала Санду не допустить превращения Молдавии в колонию ЕС - РИА Новости, 07.09.2024
Оппозиция призвала Санду не допустить превращения Молдавии в колонию ЕС
Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовы превратить Молдавию в колонию ЕС, считают представители оппозиционной партии "Шанс". РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:46
2024-09-07T16:46
2024-09-07T16:46
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КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовы превратить Молдавию в колонию ЕС, считают представители оппозиционной партии "Шанс". Ранее в субботу ЦИК зарегистрировал партию "Шанс" как участника референдума о евроинтеграции. "Мы сделаем все возможное, чтобы не дать превратить нашу любимую страну в колонию ЕС! Мы будем отстаивать независимость Молдавии и ее право на самоопределение, на собственный, не навязанный извне, путь развития! Мы уже видим, к какой пропасти тянет республику Майя Санду и министры ПДС", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. Оппозиция отмечает, что за три с половиной года власти смогли разрушить до основания абсолютно все сферы жизни в нашей страны: от экономической и социальной до политической и даже духовной. "Тридцать лет назад на референдуме вся страна (98%) сказала однозначное "Да!" независимости нашей страны. И я уверен, что и 20 октября мы вновь сделаем точно такой же выбор. Присоединяйтесь к нам, и вместе мы сможем сделать первый, важнейший шаг, чтобы обеспечить достойное будущее для нашей страны", - призывают оппозиционеры. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?" Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
https://ria.ru/20240818/sandu-1966894085.html
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в мире, молдавия, майя санду, илан шор, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Илан Шор, Игорь Додон, Евросоюз
Оппозиция призвала Санду не допустить превращения Молдавии в колонию ЕС
Оппозиция: Санду и ПДС готовы превратить Молдавию в колонию ЕС
КИШИНЕВ, 7 сен - РИА Новости. Президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" (ПДС) готовы превратить Молдавию в колонию ЕС, считают представители оппозиционной партии "Шанс".
Ранее в субботу ЦИК зарегистрировал партию "Шанс" как участника референдума о евроинтеграции.
"Мы сделаем все возможное, чтобы не дать превратить нашу любимую страну в колонию ЕС! Мы будем отстаивать независимость Молдавии и ее право на самоопределение, на собственный, не навязанный извне, путь развития! Мы уже видим, к какой пропасти тянет республику Майя Санду и министры ПДС", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Оппозиция отмечает, что за три с половиной года власти смогли разрушить до основания абсолютно все сферы жизни в нашей страны: от экономической и социальной до политической и даже духовной.
"Тридцать лет назад на референдуме вся страна (98%) сказала однозначное "Да!" независимости нашей страны. И я уверен, что и 20 октября мы вновь сделаем точно такой же выбор. Присоединяйтесь к нам, и вместе мы сможем сделать первый, важнейший шаг, чтобы обеспечить достойное будущее для нашей страны", - призывают оппозиционеры.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября - в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в конституцию Молдавии?"
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, не допущенного к участию в выборах и референдуме по решению ЦИК, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Они считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.