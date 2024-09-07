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"ЮТЭйр" опровергла информацию о возможной посадке самолета в Грозном - РИА Новости, 07.09.2024
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20:32 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/samolet-1971324136.html
"ЮТЭйр" опровергла информацию о возможной посадке самолета в Грозном
"ЮТЭйр" опровергла информацию о возможной посадке самолета в Грозном - РИА Новости, 07.09.2024
"ЮТЭйр" опровергла информацию о возможной посадке самолета в Грозном
Авиакомпания "ЮТЭйр" назвала фейком информацию о том, что самолет перевозчика чуть не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Грозном. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:32
2024-09-07T20:32
происшествия
грозный
турция
ютэйр
boeing 737
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Авиакомпания "ЮТЭйр" назвала фейком информацию о том, что самолет перевозчика чуть не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Грозном. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилось видео, на котором самолет "Ютэйр", следовавший из Турции, начал снижение на закрытую ВПП и, чуть не коснувшись земли, начал набирать высоту, подняв столбы пыл и песка на строящейся полосе. "В сети распространяется фейк, что в аэропорту Грозный (Северный) им. А.А. Кадырова Boeing 737 (RA-73089) авиакомпании Utair якобы едва не сел на строящуюся ВПП. Информация не соответствует действительности. Самолет, сегодня выполнявший рейс Анталья-Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг", - говорится в сообщении. В пресс-службе перевозчика уточнили, что распространяемое видео является старой съемкой, когда в июне 2024 года экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра. Отмечается, что тогда посадка также прошла в штатном режиме.
https://ria.ru/20240622/samolet-1954720326.html
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происшествия, грозный, турция, ютэйр, boeing 737
Происшествия, Грозный, Турция, ЮТэйр, Boeing 737
"ЮТЭйр" опровергла информацию о возможной посадке самолета в Грозном

"ЮТЭйр" опровергла информацию о том, что самолет чуть не сел на ВПП в Грозном

© Кадр видео из соцсетейСамолет над взлетно-посадочной полосой в аэропорту Грозного
Самолет над взлетно-посадочной полосой в аэропорту Грозного - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Самолет над взлетно-посадочной полосой в аэропорту Грозного
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Авиакомпания "ЮТЭйр" назвала фейком информацию о том, что самолет перевозчика чуть не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Грозном.
Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилось видео, на котором самолет "Ютэйр", следовавший из Турции, начал снижение на закрытую ВПП и, чуть не коснувшись земли, начал набирать высоту, подняв столбы пыл и песка на строящейся полосе.
"В сети распространяется фейк, что в аэропорту Грозный (Северный) им. А.А. Кадырова Boeing 737 (RA-73089) авиакомпании Utair якобы едва не сел на строящуюся ВПП. Информация не соответствует действительности. Самолет, сегодня выполнявший рейс Анталья-Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг", - говорится в сообщении.
В пресс-службе перевозчика уточнили, что распространяемое видео является старой съемкой, когда в июне 2024 года экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра. Отмечается, что тогда посадка также прошла в штатном режиме.
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ПроисшествияГрозныйТурцияЮТэйрBoeing 737
 
 
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