https://ria.ru/20240907/samolet-1971324136.html

"ЮТЭйр" опровергла информацию о возможной посадке самолета в Грозном

"ЮТЭйр" опровергла информацию о возможной посадке самолета в Грозном - РИА Новости, 07.09.2024

"ЮТЭйр" опровергла информацию о возможной посадке самолета в Грозном

Авиакомпания "ЮТЭйр" назвала фейком информацию о том, что самолет перевозчика чуть не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Грозном. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:32

2024-09-07T20:32

2024-09-07T20:32

происшествия

грозный

турция

ютэйр

boeing 737

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Авиакомпания "ЮТЭйр" назвала фейком информацию о том, что самолет перевозчика чуть не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Грозном. Ранее в ряде СМИ и Telegram-каналов появилось видео, на котором самолет "Ютэйр", следовавший из Турции, начал снижение на закрытую ВПП и, чуть не коснувшись земли, начал набирать высоту, подняв столбы пыл и песка на строящейся полосе. "В сети распространяется фейк, что в аэропорту Грозный (Северный) им. А.А. Кадырова Boeing 737 (RA-73089) авиакомпании Utair якобы едва не сел на строящуюся ВПП. Информация не соответствует действительности. Самолет, сегодня выполнявший рейс Анталья-Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг", - говорится в сообщении. В пресс-службе перевозчика уточнили, что распространяемое видео является старой съемкой, когда в июне 2024 года экипаж выполнял уход на второй круг из-за сдвига ветра. Отмечается, что тогда посадка также прошла в штатном режиме.

https://ria.ru/20240622/samolet-1954720326.html

грозный

турция

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происшествия, грозный, турция, ютэйр, boeing 737