Рейтинг@Mail.ru
Угроза взрыва на борту севшего в Турции самолета оказалась ложной - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/samolet-1971199351.html
Угроза взрыва на борту севшего в Турции самолета оказалась ложной
Угроза взрыва на борту севшего в Турции самолета оказалась ложной - РИА Новости, 07.09.2024
Угроза взрыва на борту севшего в Турции самолета оказалась ложной
Угроза взрыва на борту экстренно севшего в Турции самолета индийской авиакомпании оказалась ложной, он может продолжить путь, сообщил в ночь на субботу... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:26
2024-09-07T00:26
в мире
эрзурум
турция
мумбаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812396_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_30158e4312bc9e261d5a8649b8b5b8d0.jpg
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Угроза взрыва на борту экстренно севшего в Турции самолета индийской авиакомпании оказалась ложной, он может продолжить путь, сообщил в ночь на субботу губернатор турецкой провинции Эрзурум Мустафа Чифтчи. Самолет индийской авиакомпании Vistara, выполнявший рейс из Мумбая во Франкфурт с более 230 пассажирами, совершил незапланированную посадку вечером в пятницу в аэропорту турецкого Эрзурума на востоке страны после сообщения о якобы заложенной в лайнере бомбе. Аэропорт Эрзурума более восьми часов закрыт для полетов. "Проверка лайнера завершена в 23.30 (время совпадает с мск). Угроза оказалась ложной, запрет на вылет самолета снят", - цитирует губернатора телеканал TRT Haber. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что записка с угрозой была обнаружена в туалете лайнера.
https://ria.ru/20240904/samolet-1970624069.html
https://ria.ru/20240825/aeroport-1968399132.html
эрзурум
турция
мумбаи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888812396_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_5e1a913c9d6615a7d7b61272e9409b6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эрзурум, турция, мумбаи
В мире, Эрзурум, Турция, Мумбаи
Угроза взрыва на борту севшего в Турции самолета оказалась ложной

Угроза взрыва на борту севшего в Турции индийского самолета оказалась ложной

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Угроза взрыва на борту экстренно севшего в Турции самолета индийской авиакомпании оказалась ложной, он может продолжить путь, сообщил в ночь на субботу губернатор турецкой провинции Эрзурум Мустафа Чифтчи.
Самолет индийской авиакомпании Vistara, выполнявший рейс из Мумбая во Франкфурт с более 230 пассажирами, совершил незапланированную посадку вечером в пятницу в аэропорту турецкого Эрзурума на востоке страны после сообщения о якобы заложенной в лайнере бомбе. Аэропорт Эрзурума более восьми часов закрыт для полетов.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Летевший из Индии в Британию Boeing-787 экстренно сел в Шереметьево
4 сентября, 19:25
"Проверка лайнера завершена в 23.30 (время совпадает с мск). Угроза оказалась ложной, запрет на вылет самолета снят", - цитирует губернатора телеканал TRT Haber.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что записка с угрозой была обнаружена в туалете лайнера.
Аэропорт Орли - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Парижский аэропорт Орли частично эвакуировали из-за сообщения о бомбе
25 августа, 21:06
 
В миреЭрзурумТурцияМумбаи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала