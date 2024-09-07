https://ria.ru/20240907/samolet-1971199351.html

Угроза взрыва на борту севшего в Турции самолета оказалась ложной

Угроза взрыва на борту севшего в Турции самолета оказалась ложной - РИА Новости, 07.09.2024

Угроза взрыва на борту севшего в Турции самолета оказалась ложной

Угроза взрыва на борту экстренно севшего в Турции самолета индийской авиакомпании оказалась ложной, он может продолжить путь, сообщил в ночь на субботу... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:26

2024-09-07T00:26

2024-09-07T00:26

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СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Угроза взрыва на борту экстренно севшего в Турции самолета индийской авиакомпании оказалась ложной, он может продолжить путь, сообщил в ночь на субботу губернатор турецкой провинции Эрзурум Мустафа Чифтчи. Самолет индийской авиакомпании Vistara, выполнявший рейс из Мумбая во Франкфурт с более 230 пассажирами, совершил незапланированную посадку вечером в пятницу в аэропорту турецкого Эрзурума на востоке страны после сообщения о якобы заложенной в лайнере бомбе. Аэропорт Эрзурума более восьми часов закрыт для полетов. "Проверка лайнера завершена в 23.30 (время совпадает с мск). Угроза оказалась ложной, запрет на вылет самолета снят", - цитирует губернатора телеканал TRT Haber. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что записка с угрозой была обнаружена в туалете лайнера.

https://ria.ru/20240904/samolet-1970624069.html

https://ria.ru/20240825/aeroport-1968399132.html

эрзурум

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в мире, эрзурум, турция, мумбаи