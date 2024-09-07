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Сальдо сообщил о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:05 07.09.2024 (обновлено: 11:07 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/saldo-1971239161.html
Сальдо сообщил о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области
Сальдо сообщил о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 07.09.2024
Сальдо сообщил о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области
Украинские войска идут на нечеловеческие действия, направляя дроны на мирное население и гражданские машины в Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:05
2024-09-07T11:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска идут на нечеловеческие действия, направляя дроны на мирное население и гражданские машины в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Ежедневно идут обстрелы с правого берега. FPV-дроны нечеловеческие действия осуществляют. Нападают просто на гражданских людей, на машины. В некоторых случаях даже на велосипедистов падают", - сказал Сальдо агентству. По его словам, украинские операторы дронов целенаправленно ищут с воздуха жертвы для нанесения ударов по мирному населению. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Сальдо сообщил о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ВСУ направляют дроны на мирное население и машины в Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска идут на нечеловеческие действия, направляя дроны на мирное население и гражданские машины в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Ежедневно идут обстрелы с правого берега. FPV-дроны нечеловеческие действия осуществляют. Нападают просто на гражданских людей, на машины. В некоторых случаях даже на велосипедистов падают", - сказал Сальдо агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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По его словам, украинские операторы дронов целенаправленно ищут с воздуха жертвы для нанесения ударов по мирному населению.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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