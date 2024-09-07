https://ria.ru/20240907/saldo-1971239161.html
Сальдо сообщил о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области
Сальдо сообщил о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 07.09.2024
Сальдо сообщил о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области
Украинские войска идут на нечеловеческие действия, направляя дроны на мирное население и гражданские машины в Херсонской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:05
2024-09-07T11:05
2024-09-07T11:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06f63eee046b87d3ded5e0670dd91f79.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска идут на нечеловеческие действия, направляя дроны на мирное население и гражданские машины в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Ежедневно идут обстрелы с правого берега. FPV-дроны нечеловеческие действия осуществляют. Нападают просто на гражданских людей, на машины. В некоторых случаях даже на велосипедистов падают", - сказал Сальдо агентству. По его словам, украинские операторы дронов целенаправленно ищут с воздуха жертвы для нанесения ударов по мирному населению. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_e661d0b7edc8ca76ebcc014284ef1370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Сальдо сообщил о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области
Сальдо: ВСУ направляют дроны на мирное население и машины в Херсонской области