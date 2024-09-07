https://ria.ru/20240907/rutube-1971200307.html
Rutube восстановил работу сервиса
Rutube восстановил работу сервиса - РИА Новости, 07.09.2024
Rutube восстановил работу сервиса
Работа сервиса для просмотра видео Rutube полностью восстановлена, сообщается в Telegram-канале сервиса. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:35
2024-09-07T00:35
2024-09-07T00:35
технологии
россия
rutube
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789407320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ac69e823cb7253982591a2124ce23c8.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работа сервиса для просмотра видео Rutube полностью восстановлена, сообщается в Telegram-канале сервиса. "Работа Rutube полностью восстановлена. Мы работаем в штатном режиме", - сообщили в компании. Ранее в пятницу сообщалось о жалобах пользователей в России на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube. Согласно данным сервиса "Сбой.рф", к 20.55 мск жалоб зафиксировано больше тысячи. Компания уточняла, что Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года.
https://ria.ru/20240821/sboy-1967568518.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789407320_30:0:1470:1080_1920x0_80_0_0_f763ff9c2c519357951004e551c685ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, rutube, общество
Технологии, Россия, Rutube, Общество
Rutube восстановил работу сервиса
Сервис для просмотра видео Rutube полностью восстановил работу