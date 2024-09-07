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Rutube восстановил работу сервиса - РИА Новости, 07.09.2024
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00:35 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/rutube-1971200307.html
Rutube восстановил работу сервиса
Rutube восстановил работу сервиса - РИА Новости, 07.09.2024
Rutube восстановил работу сервиса
Работа сервиса для просмотра видео Rutube полностью восстановлена, сообщается в Telegram-канале сервиса. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:35
2024-09-07T00:35
технологии
россия
rutube
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работа сервиса для просмотра видео Rutube полностью восстановлена, сообщается в Telegram-канале сервиса. "Работа Rutube полностью восстановлена. Мы работаем в штатном режиме", - сообщили в компании. Ранее в пятницу сообщалось о жалобах пользователей в России на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube. Согласно данным сервиса "Сбой.рф", к 20.55 мск жалоб зафиксировано больше тысячи. Компания уточняла, что Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года.
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Новости
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технологии, россия, rutube, общество
Технологии, Россия, Rutube, Общество
Rutube восстановил работу сервиса

Сервис для просмотра видео Rutube полностью восстановил работу

© Предоставлено пресс-службой RutubeВидеохостинг Rutube
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Предоставлено пресс-службой Rutube
Видеохостинг Rutube. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работа сервиса для просмотра видео Rutube полностью восстановлена, сообщается в Telegram-канале сервиса.
"Работа Rutube полностью восстановлена. Мы работаем в штатном режиме", - сообщили в компании.
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе ряда сервисов
21 августа, 15:09
Ранее в пятницу сообщалось о жалобах пользователей в России на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube. Согласно данным сервиса "Сбой.рф", к 20.55 мск жалоб зафиксировано больше тысячи. Компания уточняла, что Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года.
 
ТехнологииРоссияRutubeОбщество
 
 
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