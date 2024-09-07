https://ria.ru/20240907/rutube-1971200307.html

Rutube восстановил работу сервиса

Rutube восстановил работу сервиса - РИА Новости, 07.09.2024

Rutube восстановил работу сервиса

Работа сервиса для просмотра видео Rutube полностью восстановлена, сообщается в Telegram-канале сервиса. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T00:35

2024-09-07T00:35

2024-09-07T00:35

технологии

россия

rutube

общество

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Работа сервиса для просмотра видео Rutube полностью восстановлена, сообщается в Telegram-канале сервиса. "Работа Rutube полностью восстановлена. Мы работаем в штатном режиме", - сообщили в компании. Ранее в пятницу сообщалось о жалобах пользователей в России на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube. Согласно данным сервиса "Сбой.рф", к 20.55 мск жалоб зафиксировано больше тысячи. Компания уточняла, что Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года.

https://ria.ru/20240821/sboy-1967568518.html

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технологии, россия, rutube, общество