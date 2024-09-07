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Ведение реестра воинского учета перейдет к Минобороны - РИА Новости, 07.09.2024
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00:18 07.09.2024 (обновлено: 01:02 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/reestr-1971199042.html
Ведение реестра воинского учета перейдет к Минобороны
Ведение реестра воинского учета перейдет к Минобороны - РИА Новости, 07.09.2024
Ведение реестра воинского учета перейдет к Минобороны
Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны, для этого подготовлены соответствующие изменения в постановление правительства, проект... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:18
2024-09-07T01:02
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны, для этого подготовлены соответствующие изменения в постановление правительства, проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. "Проектом постановления предлагается перераспределение обязанностей между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации ‎при создании государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, ‎но обязанных состоять на воинском учете" (далее — реестр воинского учета)", — говорится в пояснительной записке к проекту. Как объяснили журналистам в пресс-службе Минцифры, эти изменения в постановления носят технический характер — для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не изменится. В ведомстве уточнили, что такие изменения нужны, потому что Минцифры отвечает за техническую часть и занимается разработкой реестра по заданию Минобороны. &quot;Также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры. Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности. Мы готовим документацию, а уполномоченные органы проверяют реестр в части ИБ&quot;, — сказали в Минцифры, отметив, что это стандартные процедуры для запуска информационных систем.В апреле 2024 года в силу вступило постановление правительства, утверждающее порядок ведения воинского учета. Согласно документам, его запуск будет проходить в два этапа: до конца октября 2024 года предполагается его создание, а с 1 ноября — прием реестра Министерством обороны, ввод его в эксплуатацию, первоначальная загрузка сведений о гражданах.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Ведение реестра воинского учета перейдет к Минобороны

Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны, для этого подготовлены соответствующие изменения в постановление правительства, проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Проектом постановления предлагается перераспределение обязанностей между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации ‎при создании государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, ‎но обязанных состоять на воинском учете" (далее — реестр воинского учета)", — говорится в пояснительной записке к проекту.
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Как объяснили журналистам в пресс-службе Минцифры, эти изменения в постановления носят технический характер — для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не изменится.
В ведомстве уточнили, что такие изменения нужны, потому что Минцифры отвечает за техническую часть и занимается разработкой реестра по заданию Минобороны.
«

"Также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры. Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности. Мы готовим документацию, а уполномоченные органы проверяют реестр в части ИБ", — сказали в Минцифры, отметив, что это стандартные процедуры для запуска информационных систем.

В апреле 2024 года в силу вступило постановление правительства, утверждающее порядок ведения воинского учета. Согласно документам, его запуск будет проходить в два этапа: до конца октября 2024 года предполагается его создание, а с 1 ноября — прием реестра Министерством обороны, ввод его в эксплуатацию, первоначальная загрузка сведений о гражданах.
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