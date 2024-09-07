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В Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные средства разведки - РИА Новости, 07.09.2024
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11:21 07.09.2024 (обновлено: 13:48 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/razvedka-1971241192.html
В Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные средства разведки
В Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные средства разведки - РИА Новости, 07.09.2024
В Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные средства разведки
В группировки войск в Курской и Белгородской областях направили дополнительные средства разведки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:21
2024-09-07T13:48
безопасность
белгородская область
брянская область
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В группировки войск в Курской и Белгородской областях направили дополнительные средства разведки, сообщило Минобороны. "От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов. Сорок пять вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки", — говорится в релизе.Еще 27 аналогичных запросов поступило от оперштаба Белгородской области, из них решили 20. Оперштаб Брянской области за сутки направил пять новых запросов (всего 19), 11 реализованы, остальные в работе, добавили в военном ведомстве.Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперштабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240907/kiev-1971214639.html
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безопасность, белгородская область, брянская область, россия
Безопасность, Белгородская область, Брянская область, Россия
В Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные средства разведки

Войска в Курской и Белгородской областях получили допсредства разведки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады
Работа военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих 17-й гвардейской артиллерийской бригады. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В группировки войск в Курской и Белгородской областях направили дополнительные средства разведки, сообщило Минобороны.
«
"От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов. Сорок пять вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки", — говорится в релизе.
Еще 27 аналогичных запросов поступило от оперштаба Белгородской области, из них решили 20.
Оперштаб Брянской области за сутки направил пять новых запросов (всего 19), 11 реализованы, остальные в работе, добавили в военном ведомстве.
Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперштабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.
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Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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