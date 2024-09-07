https://ria.ru/20240907/razvedka-1971241192.html

В Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные средства разведки

В Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные средства разведки - РИА Новости, 07.09.2024

В Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные средства разведки

В группировки войск в Курской и Белгородской областях направили дополнительные средства разведки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:21

2024-09-07T11:21

2024-09-07T13:48

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В группировки войск в Курской и Белгородской областях направили дополнительные средства разведки, сообщило Минобороны. "От оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов. Сорок пять вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки", — говорится в релизе.Еще 27 аналогичных запросов поступило от оперштаба Белгородской области, из них решили 20. Оперштаб Брянской области за сутки направил пять новых запросов (всего 19), 11 реализованы, остальные в работе, добавили в военном ведомстве.Всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперштабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с обеспечением группировки прикрытия государственной границы.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 6 сентября, за время боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 10,4 тысячи военнослужащих и 81 танк.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240907/kiev-1971214639.html

https://ria.ru/20240825/vooruzheniya-1968330301.html

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безопасность, белгородская область, брянская область, россия