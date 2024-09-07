https://ria.ru/20240907/razvedchiki-1971219927.html

Российские разведчики круглосуточно наблюдают за дорогами в Курской области

Российские разведчики круглосуточно наблюдают за дорогами в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

Российские разведчики круглосуточно наблюдают за дорогами в Курской области

Разведчики 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", круглосуточно наблюдают за дорогами, по которым ВСУ пытаются... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T08:05

2024-09-07T08:05

2024-09-07T08:05

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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КУРСКАЯ ОБЛ., 7 сен – РИА Новости. Разведчики 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", круглосуточно наблюдают за дорогами, по которым ВСУ пытаются подвезти боеприпасы и продукты на свои позиции в Курской области. Корреспондент агентства наблюдал за работой операторов российских беспилотников. Подъездные пути находятся под огневым контролем российской артиллерии, в случае обнаружения противника, координаты цели передаются для работы артиллеристов. "На данном направлении мы наблюдаем все пути подвоза и снабжения противника, находящиеся под нашим огневым контролем, у нас все просчитано, все позиции. Как только противник появляется, наша артиллерия, наши птицеводы, они идут по заданным координатам для уничтожения путей снабжения противника", - , рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Кай". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240906/alaudinov-1970972602.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф