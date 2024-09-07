Российские разведчики круглосуточно наблюдают за дорогами в Курской области
Российские мотострелки контролируют подъездные пути ВСУ в Курской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛ., 7 сен – РИА Новости. Разведчики 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", круглосуточно наблюдают за дорогами, по которым ВСУ пытаются подвезти боеприпасы и продукты на свои позиции в Курской области. Корреспондент агентства наблюдал за работой операторов российских беспилотников.
Подъездные пути находятся под огневым контролем российской артиллерии, в случае обнаружения противника, координаты цели передаются для работы артиллеристов.
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"На данном направлении мы наблюдаем все пути подвоза и снабжения противника, находящиеся под нашим огневым контролем, у нас все просчитано, все позиции. Как только противник появляется, наша артиллерия, наши птицеводы, они идут по заданным координатам для уничтожения путей снабжения противника", - , рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Кай".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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