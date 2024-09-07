Рейтинг@Mail.ru
Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:45 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/razgovor-1971213039.html
Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины
Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины - РИА Новости, 07.09.2024
Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в соцсети X, что провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:45
2024-09-07T05:45
в мире
сша
андрей сибига
энтони блинкен
дмитрий кулеба
мид украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76c9a489a0b6638f7f819e2fba312fce.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в соцсети X, что провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. "Я поговорил с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он давний партнер, и я уверен, что мы продолжим плодотворную работу и тесное сотрудничество, начатые его предшественником. Буду ждать личной встречи с ним в предстоящие недели", - написал Блинкен на своей странице. В свою очередь, глава украинского МИД Андрей Сибига подтвердил факт разговора. "Мы обсудили способы ускорения поставки военной помощи, внедрения формулы мира и усиления санкций в отношении России", - написал Сибига в соцсети X. Ранее украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. В четверг член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что утвержденный главой МИД Украины Андрей Сибига готовился Вашингтоном на этот пост экстренно под новые задачи и что в полной мере он проявит себя после выборов президента США.
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_edf831ed966a1c3cff4c905b9df16d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, андрей сибига, энтони блинкен, дмитрий кулеба, мид украины, украина
В мире, США, Андрей Сибига, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Украина
Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины

Блинкен сообщил, что провел разговор с новым главой МИД Украины Сибигой

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в соцсети X, что провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
"Я поговорил с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он давний партнер, и я уверен, что мы продолжим плодотворную работу и тесное сотрудничество, начатые его предшественником. Буду ждать личной встречи с ним в предстоящие недели", - написал Блинкен на своей странице.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией
6 сентября, 08:00
В свою очередь, глава украинского МИД Андрей Сибига подтвердил факт разговора.
"Мы обсудили способы ускорения поставки военной помощи, внедрения формулы мира и усиления санкций в отношении России", - написал Сибига в соцсети X.
Ранее украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.
В четверг член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что утвержденный главой МИД Украины Андрей Сибига готовился Вашингтоном на этот пост экстренно под новые задачи и что в полной мере он проявит себя после выборов президента США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00
 
В миреСШААндрей СибигаЭнтони БлинкенДмитрий КулебаМИД УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала