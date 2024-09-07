https://ria.ru/20240907/razgovor-1971213039.html

Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины

Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины - РИА Новости, 07.09.2024

Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в соцсети X, что провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:45

2024-09-07T05:45

2024-09-07T05:45

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в соцсети X, что провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. "Я поговорил с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он давний партнер, и я уверен, что мы продолжим плодотворную работу и тесное сотрудничество, начатые его предшественником. Буду ждать личной встречи с ним в предстоящие недели", - написал Блинкен на своей странице. В свою очередь, глава украинского МИД Андрей Сибига подтвердил факт разговора. "Мы обсудили способы ускорения поставки военной помощи, внедрения формулы мира и усиления санкций в отношении России", - написал Сибига в соцсети X. Ранее украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. В четверг член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что утвержденный главой МИД Украины Андрей Сибига готовился Вашингтоном на этот пост экстренно под новые задачи и что в полной мере он проявит себя после выборов президента США.

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

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