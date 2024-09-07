Блинкен провел разговор с новым главой МИД Украины
Блинкен сообщил, что провел разговор с новым главой МИД Украины Сибигой
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в соцсети X, что провел разговор с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
"Я поговорил с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Он давний партнер, и я уверен, что мы продолжим плодотворную работу и тесное сотрудничество, начатые его предшественником. Буду ждать личной встречи с ним в предстоящие недели", - написал Блинкен на своей странице.
После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией
6 сентября, 08:00
В свою очередь, глава украинского МИД Андрей Сибига подтвердил факт разговора.
"Мы обсудили способы ускорения поставки военной помощи, внедрения формулы мира и усиления санкций в отношении России", - написал Сибига в соцсети X.
Ранее украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.
В четверг член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев сообщил РИА Новости, что утвержденный главой МИД Украины Андрей Сибига готовился Вашингтоном на этот пост экстренно под новые задачи и что в полной мере он проявит себя после выборов президента США.
США приказали Зеленскому убить как можно больше русских
4 сентября, 08:00