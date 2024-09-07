https://ria.ru/20240907/pvo-1971218257.html

Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ в двух областях

Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ в двух областях - РИА Новости, 07.09.2024

Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ в двух областях

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два беспилотника над Белгородской и два - над Курской областями, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:32

2024-09-07T07:32

2024-09-07T07:35

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

курская область

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два беспилотника над Белгородской и два - над Курской областями, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

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