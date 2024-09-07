https://ria.ru/20240907/pvo-1971218257.html
Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ в двух областях
Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ в двух областях - РИА Новости, 07.09.2024
Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ в двух областях
Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два беспилотника над Белгородской и два - над Курской областями, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:32
2024-09-07T07:32
2024-09-07T07:35
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь уничтожили два беспилотника над Белгородской и два - над Курской областями, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолетного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, курская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО за ночь сбили четыре беспилотника ВСУ в двух областях
МО: силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями