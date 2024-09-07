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ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 07.09.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Дежурные средства ПВО около 22.25 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:59
2024-09-07T22:59
2024-09-07T23:00
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 22.25 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Седьмого сентября текущего года около 22.25 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью