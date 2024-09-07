https://ria.ru/20240907/pvo--1971335133.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 07.09.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

Дежурные средства ПВО около 22.25 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T22:59

2024-09-07T22:59

2024-09-07T23:00

специальная военная операция на украине

курская область

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безопасность

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 22.25 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Седьмого сентября текущего года около 22.25 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, безопасность