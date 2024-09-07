Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о новых корпусах МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 07.09.2024 (обновлено: 15:03 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/putin-1971279627.html
Путин рассказал о новых корпусах МГТУ имени Баумана
Путин рассказал о новых корпусах МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 07.09.2024
Путин рассказал о новых корпусах МГТУ имени Баумана
Президент России Владимир Путин заявил, что к началу нового учебного года полностью введены в строй новые корпуса МГТУ имени Баумана. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:01
2024-09-07T15:03
общество
россия
владимир путин
мгту имени баумана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971270575_0:138:3108:1886_1920x0_80_0_0_cdfa1535c95c611a895a16e7535b8878.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к началу нового учебного года полностью введены в строй новые корпуса МГТУ имени Баумана. "С начала учебного года полностью введены в строй новые корпуса одного из ведущих технических вузов страны - МГТУ имени Баумана. Уверен, что передовой университетский кампус легендарной Бауманки существенно расширит ее возможности и в сфере подготовки инженерных кадров, и в научном поиске, и в работе над передовыми технологиями", - сказал глава государства в ходе поздравления с Днем города.
https://ria.ru/20240907/putin--1971275466.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971270575_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_d00ba948007e17da0f6b55ffcebfa73d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, мгту имени баумана
Общество, Россия, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана
Путин рассказал о новых корпусах МГТУ имени Баумана

Путин: к началу учебного года введены в строй новые корпуса МГТУ имени Баумана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовый корпус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана
Новый корпус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Новый корпус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к началу нового учебного года полностью введены в строй новые корпуса МГТУ имени Баумана.
"С начала учебного года полностью введены в строй новые корпуса одного из ведущих технических вузов страны - МГТУ имени Баумана. Уверен, что передовой университетский кампус легендарной Бауманки существенно расширит ее возможности и в сфере подготовки инженерных кадров, и в научном поиске, и в работе над передовыми технологиями", - сказал глава государства в ходе поздравления с Днем города.
Новый корпус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Путин заявил, что с удовольствием посетит МГТУ имени Баумана
Вчера, 14:47
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМГТУ имени Баумана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала