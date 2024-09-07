https://ria.ru/20240907/putin-1971279627.html
Путин рассказал о новых корпусах МГТУ имени Баумана
Путин рассказал о новых корпусах МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 07.09.2024
Путин рассказал о новых корпусах МГТУ имени Баумана
Президент России Владимир Путин заявил, что к началу нового учебного года полностью введены в строй новые корпуса МГТУ имени Баумана. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:01
2024-09-07T15:01
2024-09-07T15:03
общество
россия
владимир путин
мгту имени баумана
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что к началу нового учебного года полностью введены в строй новые корпуса МГТУ имени Баумана. "С начала учебного года полностью введены в строй новые корпуса одного из ведущих технических вузов страны - МГТУ имени Баумана. Уверен, что передовой университетский кампус легендарной Бауманки существенно расширит ее возможности и в сфере подготовки инженерных кадров, и в научном поиске, и в работе над передовыми технологиями", - сказал глава государства в ходе поздравления с Днем города.
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общество, россия, владимир путин, мгту имени баумана
Общество, Россия, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана
Путин рассказал о новых корпусах МГТУ имени Баумана
Путин: к началу учебного года введены в строй новые корпуса МГТУ имени Баумана