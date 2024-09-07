https://ria.ru/20240907/putin-1971271964.html
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов - РИА Новости, 07.09.2024
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов
Новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" в Бурятии станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:31
2024-09-07T14:31
2024-09-07T14:31
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" в Бурятии станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств, заявил президент России Владимир Путин в приветствии главе Буддийской традиционной сангхи России, а также участникам и гостям праздничных мероприятий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Праздничные мероприятия, посвящённые 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии – Цогчен дугана, прошли 7 сентября 2024 года в Иволгинском дацане. "Приветствую Вас и всех участников праздничных мероприятий, посвящённых сразу трём знаменательным событиям в жизни российских последователей буддизма – 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии – Цогчен дугана... Уверен, что новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств. И конечно, яркой достопримечательностью и подлинным украшением Бурятии", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов России
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" в Бурятии станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств, заявил президент России Владимир Путин в приветствии главе Буддийской традиционной сангхи России, а также участникам и гостям праздничных мероприятий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Праздничные мероприятия, посвящённые 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии – Цогчен дугана, прошли 7 сентября 2024 года в Иволгинском дацане.
"Приветствую Вас и всех участников праздничных мероприятий, посвящённых сразу трём знаменательным событиям в жизни российских последователей буддизма – 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии – Цогчен дугана... Уверен, что новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств. И конечно, яркой достопримечательностью и подлинным украшением Бурятии", - говорится в сообщении.