Рейтинг@Mail.ru
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:31 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/putin-1971271964.html
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов - РИА Новости, 07.09.2024
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов
Новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" в Бурятии станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:31
2024-09-07T14:31
религия
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_5ffd0184d94f9db8bae364f3cd471d4e.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" в Бурятии станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств, заявил президент России Владимир Путин в приветствии главе Буддийской традиционной сангхи России, а также участникам и гостям праздничных мероприятий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Праздничные мероприятия, посвящённые 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии – Цогчен дугана, прошли 7 сентября 2024 года в Иволгинском дацане. "Приветствую Вас и всех участников праздничных мероприятий, посвящённых сразу трём знаменательным событиям в жизни российских последователей буддизма – 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии – Цогчен дугана... Уверен, что новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств. И конечно, яркой достопримечательностью и подлинным украшением Бурятии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240813/kitaj-1965868387.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов

Путин: храм в Бурятии станет признанным центром духовной жизни буддистов России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" в Бурятии станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств, заявил президент России Владимир Путин в приветствии главе Буддийской традиционной сангхи России, а также участникам и гостям праздничных мероприятий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Праздничные мероприятия, посвящённые 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии – Цогчен дугана, прошли 7 сентября 2024 года в Иволгинском дацане.
"Приветствую Вас и всех участников праздничных мероприятий, посвящённых сразу трём знаменательным событиям в жизни российских последователей буддизма – 260-летию установления института главы буддистов России Пандито Хамбо ламы, а также открытию памятника "Церемония признания буддизма в России" и самого большого соборного храма Бурятии – Цогчен дугана... Уверен, что новая обитель и скульптурная композиция "Церемония признания буддизма в России" станут признанным центром религиозной, духовной жизни буддистов России и других государств. И конечно, яркой достопримечательностью и подлинным украшением Бурятии", - говорится в сообщении.
Вице-президент Китайской буддийской ассоциации Ху Сюэфэн выступает на открытии Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Буддисты призвали использовать традиции для расширения возможностей
13 августа, 10:28
 
РелигияРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала