https://ria.ru/20240907/putin-1971266494.html

Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино

Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино - РИА Новости, 07.09.2024

Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино

Президент РФ Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:03

2024-09-07T14:03

2024-09-07T19:51

экономика

москва

горький

россия

владимир путин

сергей собянин

зарядье

москино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971267820_0:219:3251:2048_1920x0_80_0_0_24232788239122e8510e9e4ac7f2ce83.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в "Зарядье" принимают участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи. В ходе церемонии открытия кинодеятели попросили Путина по традиции дать режиссерскую команду, чтобы они могли символически щелкнуть кинохлопушкой, которая является одним из характерных элементов съемочного процесса. "Камера, мотор!" - скомандовал глава государства, тем самым дав старт открытию. Собянин в августе 2019 принял решение о строительстве кинопарка Москино – комплекса натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок кино. Это одна из главных площадок создаваемого Московского кинокластера, в состав которого входят три площадки киностудии Горького. Общая площадь проектируемой территории - свыше 1100 гектаров, на ней предусмотрено строительство в общей сложности более 60 натурных локаций. Кинопарк Москино станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Локации будут включать в себя города России, Европы, Ближнего Востока и других регионов. Предполагается, что к 2030 году на базе инфраструктуры Московского кинокластера будет сниматься до 80% российского кино. Это позволит снимать свыше 200 фильмов в год. Ожидается, что развитие кинопарка привлечет до 10 миллионов гостей в год. В настоящее время завершен первый этап развития – на территории площадью 180 гектаров построено 18 натурных площадок, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры. В рамках второй очереди – 2024-2027 года – на территории 300 гектаров предусмотрено строительство 20 натурных площадок. В рамках третьей очереди – 2027-2030 года – на территории более 630 гектаров будет построено еще более 26 натурных площадок. В 2023-2024 годах на площадках кинопарка снято 55 проектов, включая проекты крупнейших медиагрупп: НМГ, Газпром-медиа холдинг, USM Holdings, Первый канал, "Сбер". В работе находятся порядка 20 проектов, запланированы съемки еще 15 проектов различного формата. В свободное от съёмок время кинопарк можно посетить в рамках экскурсий и специальных мероприятий – ландшафтных и художественных инсталляций.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937566633.html

https://ria.ru/20240907/kinopark-1971263946.html

https://ria.ru/20240907/putin-1971255535.html

москва

горький

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, горький, россия, владимир путин, сергей собянин, зарядье, москино, национальная медиа группа