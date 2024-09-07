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Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино - РИА Новости, 07.09.2024
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14:03 07.09.2024 (обновлено: 19:51 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/putin-1971266494.html
Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино
Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино - РИА Новости, 07.09.2024
Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино
Президент РФ Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:03
2024-09-07T19:51
экономика
москва
горький
россия
владимир путин
сергей собянин
зарядье
москино
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в "Зарядье" принимают участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи. В ходе церемонии открытия кинодеятели попросили Путина по традиции дать режиссерскую команду, чтобы они могли символически щелкнуть кинохлопушкой, которая является одним из характерных элементов съемочного процесса. "Камера, мотор!" - скомандовал глава государства, тем самым дав старт открытию. Собянин в августе 2019 принял решение о строительстве кинопарка Москино – комплекса натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок кино. Это одна из главных площадок создаваемого Московского кинокластера, в состав которого входят три площадки киностудии Горького. Общая площадь проектируемой территории - свыше 1100 гектаров, на ней предусмотрено строительство в общей сложности более 60 натурных локаций. Кинопарк Москино станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Локации будут включать в себя города России, Европы, Ближнего Востока и других регионов. Предполагается, что к 2030 году на базе инфраструктуры Московского кинокластера будет сниматься до 80% российского кино. Это позволит снимать свыше 200 фильмов в год. Ожидается, что развитие кинопарка привлечет до 10 миллионов гостей в год. В настоящее время завершен первый этап развития – на территории площадью 180 гектаров построено 18 натурных площадок, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры. В рамках второй очереди – 2024-2027 года – на территории 300 гектаров предусмотрено строительство 20 натурных площадок. В рамках третьей очереди – 2027-2030 года – на территории более 630 гектаров будет построено еще более 26 натурных площадок. В 2023-2024 годах на площадках кинопарка снято 55 проектов, включая проекты крупнейших медиагрупп: НМГ, Газпром-медиа холдинг, USM Holdings, Первый канал, "Сбер". В работе находятся порядка 20 проектов, запланированы съемки еще 15 проектов различного формата. В свободное от съёмок время кинопарк можно посетить в рамках экскурсий и специальных мероприятий – ландшафтных и художественных инсталляций.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937566633.html
https://ria.ru/20240907/kinopark-1971263946.html
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экономика, москва, горький, россия, владимир путин, сергей собянин, зарядье, москино, национальная медиа группа
Экономика, Москва, Горький, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Зарядье, Москино, Национальная Медиа Группа
Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино

Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин принимают участие по видеосвязи в открытии новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. 7 сентября 2024
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин принимают участие по видеосвязи в открытии новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин принимают участие по видеосвязи в открытии новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. 7 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в "Зарядье" принимают участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин рассказал об инвестициях в кинематограф
3 апреля, 13:16
В ходе церемонии открытия кинодеятели попросили Путина по традиции дать режиссерскую команду, чтобы они могли символически щелкнуть кинохлопушкой, которая является одним из характерных элементов съемочного процесса.
"Камера, мотор!" - скомандовал глава государства, тем самым дав старт открытию.
Собянин в августе 2019 принял решение о строительстве кинопарка Москино – комплекса натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок кино. Это одна из главных площадок создаваемого Московского кинокластера, в состав которого входят три площадки киностудии Горького.
Площадка кинопарка Москино в Красной Пахре - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов, заявил Путин
Вчера, 13:46
Общая площадь проектируемой территории - свыше 1100 гектаров, на ней предусмотрено строительство в общей сложности более 60 натурных локаций. Кинопарк Москино станет крупнейшей площадкой для натурных съемок в мире. Локации будут включать в себя города России, Европы, Ближнего Востока и других регионов. Предполагается, что к 2030 году на базе инфраструктуры Московского кинокластера будет сниматься до 80% российского кино. Это позволит снимать свыше 200 фильмов в год.
Ожидается, что развитие кинопарка привлечет до 10 миллионов гостей в год.
В настоящее время завершен первый этап развития – на территории площадью 180 гектаров построено 18 натурных площадок, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры. В рамках второй очереди – 2024-2027 года – на территории 300 гектаров предусмотрено строительство 20 натурных площадок. В рамках третьей очереди – 2027-2030 года – на территории более 630 гектаров будет построено еще более 26 натурных площадок.
В 2023-2024 годах на площадках кинопарка снято 55 проектов, включая проекты крупнейших медиагрупп: НМГ, Газпром-медиа холдинг, USM Holdings, Первый канал, "Сбер". В работе находятся порядка 20 проектов, запланированы съемки еще 15 проектов различного формата.
В свободное от съёмок время кинопарк можно посетить в рамках экскурсий и специальных мероприятий – ландшафтных и художественных инсталляций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Путин принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры в Москве
Вчера, 13:13
 
ЭкономикаМоскваГорькийРоссияВладимир ПутинСергей СобянинЗарядьеМоскиноНациональная Медиа Группа
 
 
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