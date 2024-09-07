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Кинематографистам сложней воспринимать историю со стороны, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:02 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/putin-1971266347.html
Кинематографистам сложней воспринимать историю со стороны, заявил Путин
Кинематографистам сложней воспринимать историю со стороны, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Кинематографистам сложней воспринимать историю со стороны, заявил Путин
Кинематографистам со стороны сложней воспринимать историю и духовные ценности России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:02
2024-09-07T14:02
культура
россия
москва
владимир путин
москино
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кинематографистам со стороны сложней воспринимать историю и духовные ценности России, заявил президент России Владимир Путин. В 2024 году Москва 7 и 8 сентября отмечает свой 877-й день рождения. День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября. "Когда наши мастера сами говорят о нашей истории, о том, что сделало нас такими, какими мы являемся, сделало нашу страну такой, какой она есть, - это все-таки не иностранное производство. Там, конечно, тоже работают очень талантливые и интересные, креативные люди, но все-таки так точно воспринимать нашу историю, наши духовные ценности со стороны, наверное, достаточно сложно. Нашим деятелям искусства это удается, как правило, гораздо лучше", - сказал глава государства на презентации первой очереди кинопарка "Москино". Президент отметил, что очень важно, что в кинопарке "Москино" созданы условия для того, чтобы жители и гости столицы могли приехать и посмотреть, как создается кино. "Без всяких сомнений, это будет одним из мест притяжения для многочисленных туристов. Я в этом не сомневаюсь", - добавил он.
https://ria.ru/20240907/putin-1971265978.html
https://ria.ru/20240907/kinopark-1971263946.html
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россия, москва, владимир путин, москино, общество
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Москино, Общество
Кинематографистам сложней воспринимать историю со стороны, заявил Путин

Путин: кинематографистам со стороны сложней воспринимать духовные ценности РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кинематографистам со стороны сложней воспринимать историю и духовные ценности России, заявил президент России Владимир Путин.
В 2024 году Москва 7 и 8 сентября отмечает свой 877-й день рождения. День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате
Вчера, 13:57
"Когда наши мастера сами говорят о нашей истории, о том, что сделало нас такими, какими мы являемся, сделало нашу страну такой, какой она есть, - это все-таки не иностранное производство. Там, конечно, тоже работают очень талантливые и интересные, креативные люди, но все-таки так точно воспринимать нашу историю, наши духовные ценности со стороны, наверное, достаточно сложно. Нашим деятелям искусства это удается, как правило, гораздо лучше", - сказал глава государства на презентации первой очереди кинопарка "Москино".
Президент отметил, что очень важно, что в кинопарке "Москино" созданы условия для того, чтобы жители и гости столицы могли приехать и посмотреть, как создается кино. "Без всяких сомнений, это будет одним из мест притяжения для многочисленных туристов. Я в этом не сомневаюсь", - добавил он.
Площадка кинопарка Москино в Красной Пахре - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Кинопарк "Москино" может стать центром притяжения туристов, заявил Путин
Вчера, 13:46
 
КультураРоссияМоскваВладимир ПутинМоскиноОбщество
 
 
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