https://ria.ru/20240907/putin-1971266347.html
Кинематографистам сложней воспринимать историю со стороны, заявил Путин
Кинематографистам сложней воспринимать историю со стороны, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Кинематографистам сложней воспринимать историю со стороны, заявил Путин
Кинематографистам со стороны сложней воспринимать историю и духовные ценности России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:02
2024-09-07T14:02
2024-09-07T14:02
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Кинематографистам со стороны сложней воспринимать историю и духовные ценности России, заявил президент России Владимир Путин. В 2024 году Москва 7 и 8 сентября отмечает свой 877-й день рождения. День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября. "Когда наши мастера сами говорят о нашей истории, о том, что сделало нас такими, какими мы являемся, сделало нашу страну такой, какой она есть, - это все-таки не иностранное производство. Там, конечно, тоже работают очень талантливые и интересные, креативные люди, но все-таки так точно воспринимать нашу историю, наши духовные ценности со стороны, наверное, достаточно сложно. Нашим деятелям искусства это удается, как правило, гораздо лучше", - сказал глава государства на презентации первой очереди кинопарка "Москино". Президент отметил, что очень важно, что в кинопарке "Москино" созданы условия для того, чтобы жители и гости столицы могли приехать и посмотреть, как создается кино. "Без всяких сомнений, это будет одним из мест притяжения для многочисленных туристов. Я в этом не сомневаюсь", - добавил он.
https://ria.ru/20240907/putin-1971265978.html
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россия, москва, владимир путин, москино, общество
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Москино, Общество
Кинематографистам сложней воспринимать историю со стороны, заявил Путин
Путин: кинематографистам со стороны сложней воспринимать духовные ценности РФ