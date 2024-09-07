https://ria.ru/20240907/putin-1971265978.html

Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате

Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате - РИА Новости, 07.09.2024

Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате

Доля российского кино в прокате кратно увеличивается, это радует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:57

2024-09-07T13:57

2024-09-07T13:57

культура

россия

москва

владимир путин

москино

общество

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Доля российского кино в прокате кратно увеличивается, это радует, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас доля российского кино в прокате кратно увеличивается, что, честно говоря, нас всех очень радует. Это и важно и для индустрии, такой интересной и такой креативной, но это важно и по содержанию, потому что все-таки, когда наши мастера сами говорят о нашей истории, о том, что сделало нас такими, какими мы являемся, сделало нашу страну такой, какая она есть, - это все-таки не иностранное производство", - сказал Путин на открытии первой очереди кинопарка Москино в Москве.

https://ria.ru/20240907/kinopark-1971263946.html

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россия, москва, владимир путин, москино, общество