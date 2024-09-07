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Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате - РИА Новости, 07.09.2024
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Культура
 
13:57 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/putin-1971265978.html
Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате
Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате - РИА Новости, 07.09.2024
Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате
Доля российского кино в прокате кратно увеличивается, это радует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:57
2024-09-07T13:57
культура
россия
москва
владимир путин
москино
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Доля российского кино в прокате кратно увеличивается, это радует, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас доля российского кино в прокате кратно увеличивается, что, честно говоря, нас всех очень радует. Это и важно и для индустрии, такой интересной и такой креативной, но это важно и по содержанию, потому что все-таки, когда наши мастера сами говорят о нашей истории, о том, что сделало нас такими, какими мы являемся, сделало нашу страну такой, какая она есть, - это все-таки не иностранное производство", - сказал Путин на открытии первой очереди кинопарка Москино в Москве.
https://ria.ru/20240907/kinopark-1971263946.html
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россия, москва, владимир путин, москино, общество
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Москино, Общество
Путин заявил о кратном увеличении доли российского кино в прокате

Путин: доля российского кино в прокате кратно увеличивается, это радует

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Доля российского кино в прокате кратно увеличивается, это радует, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас доля российского кино в прокате кратно увеличивается, что, честно говоря, нас всех очень радует. Это и важно и для индустрии, такой интересной и такой креативной, но это важно и по содержанию, потому что все-таки, когда наши мастера сами говорят о нашей истории, о том, что сделало нас такими, какими мы являемся, сделало нашу страну такой, какая она есть, - это все-таки не иностранное производство", - сказал Путин на открытии первой очереди кинопарка Москино в Москве.
Площадка кинопарка Москино в Красной Пахре - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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КультураРоссияМоскваВладимир ПутинМоскиноОбщество
 
 
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