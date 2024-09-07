Рейтинг@Mail.ru
Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 07.09.2024 (обновлено: 14:34 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/putin-1971262561.html
Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро
Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро - РИА Новости, 07.09.2024
Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:39
2024-09-07T14:34
москва
общество
даниловский район
владимир путин
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970786780_0:10:2112:1198_1920x0_80_0_0_99aa2912054313d8b5faa6d990f3c123.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии московского метро.В этот день для пассажиров открылся участок длиной 8,3 километра от "Новаторской" до "Тютчевской", который включает в себя помимо этих станций еще две - "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". На станции "Новаторская" организована пересадка на Большую кольцевую линию.Это первый запущенный участок новой - уже шестнадцатой - ветки московского метрополитена. Троицкая линия пройдёт от станции МЦК "ЗИЛ" в Даниловском районе до города Троицка. Это будет ветка длиной более 43 километров с 17 станциями, она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.Путин поздравил москвичей с открытием первого участка новой линии метро, отметив, что "Москва делает выдающиеся успехи в сфере метростроения", и это - заслуга тех, кто работает в этой важнейший отрасли городского хозяйства."Это, безусловно, меняет качество жизни людей. Это очень важно... Это то, о чем люди мечтают, когда начинают создавать семьи и обустраивать свое жилье в этих районах", - подчеркнул президент.Он поблагодарил метростроителей Москвы за их работу и поздравил с Днем города.Как отмечено в материалах к открытию первого участка новой линии, он улучшит транспортное обслуживание примерно одного миллиона москвичей. При этом более 800 тысяч жителей московских районов Обручевский, Коньково, Тёплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (посёлок Мосрентген), получили метро в пешей доступности. Как ожидается, к 2029 году новыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 100 тысяч человек, в перспективе прогнозируется рост пассажиропотока, в том числе с учетом ввода нового жилья.Благодаря открытию первого участка новой ветки снизится нагрузка на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также на прилегающую улично-дорожную сеть. В материалах к запуску участка отмечено, что подвижной состав Троицкой линии укомплектован самыми современными российскими поездами "Москва-2024" с улучшенной аэродинамикой. Они оборудованы мощными системами кондиционирования, внутри есть USB-разъёмы и информационные экраны.
https://ria.ru/20240907/putin-1971253718.html
https://ria.ru/20240830/metro-1969566628.html
https://ria.ru/20240905/bilayn-1970894222.html
москва
даниловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970786780_267:0:2112:1384_1920x0_80_0_0_eb7e3816938b3949f767387d13b4a209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, даниловский район, владимир путин, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Москва, Общество, Даниловский район, Владимир Путин, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)
Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро

Путин и Собянин по видеосвязи открыли первый участок новой Троицкой линии метро

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии московского метро.
В этот день для пассажиров открылся участок длиной 8,3 километра от "Новаторской" до "Тютчевской", который включает в себя помимо этих станций еще две - "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". На станции "Новаторская" организована пересадка на Большую кольцевую линию.
Станция метро Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Почти вдвое". Путин рассказал о развитии московского метро
Вчера, 13:00
Это первый запущенный участок новой - уже шестнадцатой - ветки московского метрополитена. Троицкая линия пройдёт от станции МЦК "ЗИЛ" в Даниловском районе до города Троицка. Это будет ветка длиной более 43 километров с 17 станциями, она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.
Путин поздравил москвичей с открытием первого участка новой линии метро, отметив, что "Москва делает выдающиеся успехи в сфере метростроения", и это - заслуга тех, кто работает в этой важнейший отрасли городского хозяйства.
"Это, безусловно, меняет качество жизни людей. Это очень важно... Это то, о чем люди мечтают, когда начинают создавать семьи и обустраивать свое жилье в этих районах", - подчеркнул президент.
Открытие цифровой станции Московского транспорта - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Москве открылись две цифровые станции метро
30 августа, 18:11
Он поблагодарил метростроителей Москвы за их работу и поздравил с Днем города.
Как отмечено в материалах к открытию первого участка новой линии, он улучшит транспортное обслуживание примерно одного миллиона москвичей. При этом более 800 тысяч жителей московских районов Обручевский, Коньково, Тёплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (посёлок Мосрентген), получили метро в пешей доступности. Как ожидается, к 2029 году новыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 100 тысяч человек, в перспективе прогнозируется рост пассажиропотока, в том числе с учетом ввода нового жилья.
Благодаря открытию первого участка новой ветки снизится нагрузка на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также на прилегающую улично-дорожную сеть. В материалах к запуску участка отмечено, что подвижной состав Троицкой линии укомплектован самыми современными российскими поездами "Москва-2024" с улучшенной аэродинамикой. Они оборудованы мощными системами кондиционирования, внутри есть USB-разъёмы и информационные экраны.
Станция Потапово Сокольнической линии столичного метро - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Пассажирам новой станции метро Москвы доступна мобильная связь
5 сентября, 19:01
 
МоскваОбществоДаниловский районВладимир ПутинСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала