https://ria.ru/20240907/putin-1971262561.html

Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро

Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро - РИА Новости, 07.09.2024

Путин принял участие в запуске первого участка Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:39

2024-09-07T13:39

2024-09-07T14:34

москва

общество

даниловский район

владимир путин

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии московского метро.В этот день для пассажиров открылся участок длиной 8,3 километра от "Новаторской" до "Тютчевской", который включает в себя помимо этих станций еще две - "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". На станции "Новаторская" организована пересадка на Большую кольцевую линию.Это первый запущенный участок новой - уже шестнадцатой - ветки московского метрополитена. Троицкая линия пройдёт от станции МЦК "ЗИЛ" в Даниловском районе до города Троицка. Это будет ветка длиной более 43 километров с 17 станциями, она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.Путин поздравил москвичей с открытием первого участка новой линии метро, отметив, что "Москва делает выдающиеся успехи в сфере метростроения", и это - заслуга тех, кто работает в этой важнейший отрасли городского хозяйства."Это, безусловно, меняет качество жизни людей. Это очень важно... Это то, о чем люди мечтают, когда начинают создавать семьи и обустраивать свое жилье в этих районах", - подчеркнул президент.Он поблагодарил метростроителей Москвы за их работу и поздравил с Днем города.Как отмечено в материалах к открытию первого участка новой линии, он улучшит транспортное обслуживание примерно одного миллиона москвичей. При этом более 800 тысяч жителей московских районов Обручевский, Коньково, Тёплый Стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (посёлок Мосрентген), получили метро в пешей доступности. Как ожидается, к 2029 году новыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 100 тысяч человек, в перспективе прогнозируется рост пассажиропотока, в том числе с учетом ввода нового жилья.Благодаря открытию первого участка новой ветки снизится нагрузка на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также на прилегающую улично-дорожную сеть. В материалах к запуску участка отмечено, что подвижной состав Троицкой линии укомплектован самыми современными российскими поездами "Москва-2024" с улучшенной аэродинамикой. Они оборудованы мощными системами кондиционирования, внутри есть USB-разъёмы и информационные экраны.

https://ria.ru/20240907/putin-1971253718.html

https://ria.ru/20240830/metro-1969566628.html

https://ria.ru/20240905/bilayn-1970894222.html

москва

даниловский район

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москва, общество, даниловский район, владимир путин, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)