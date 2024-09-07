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Путин принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана - РИА Новости, 07.09.2024
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13:23 07.09.2024 (обновлено: 14:15 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/putin-1971257872.html
Путин принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана
Путин принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана - РИА Новости, 07.09.2024
Путин принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана
Президент России Владимир Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана в Москве. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:23
2024-09-07T14:15
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана в Москве. Церемония открытия проходит в режиме видеоконференцсвязи, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством РФ по поручению Путина. В рамках проекта было построено и реставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов". На сегодня завершены работы на объектах Центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры, многофункционального комплекса "Квантум", где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций. Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тысячи студентов. Помимо жилых комнат в комплексе расположен досуговый центр. Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяжённостью 243 метров. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана – один из старейших и крупнейших инженерных высших учебных заведений России. Университет за почти 200-летнюю историю своей работы подготовил около четверти миллиона инженеров и конструкторов, среди которых всемирно известные Владимир Шухов, Андрей Туполев, Сергей Королев. МГТУ им. Баумана выпускает порядка 5 000 высококвалифицированных специалистов в год, а также ведет переподготовку и повышение квалификации инженерных кадров по таким направлениям, как робототехника и комплексная автоматизация, энергетическое машиностроение, биомедицинская техника, информационные системы, ракетно-космическая техника, радиоэлектроника и лазерная техника.
https://ria.ru/20240907/kampus-1971257623.html
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общество, россия, москва, владимир путин, сергей собянин, владимир шухов
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Владимир Шухов
Путин принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана

Путин принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана в Москве по ВКС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин принимают участие по видеосвязи в открытии новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. 7 сентября 2024
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин принимают участие по видеосвязи в открытии новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин принимают участие по видеосвязи в открытии новых объектов образовательной, культурной и транспортной инфраструктуры Москвы. 7 сентября 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана в Москве.
Церемония открытия проходит в режиме видеоконференцсвязи, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством РФ по поручению Путина. В рамках проекта было построено и реставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов".
Новый корпус Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Путин поздравил МГТУ им. Баумана с открытием нового кампуса
Вчера, 13:21
На сегодня завершены работы на объектах Центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры, многофункционального комплекса "Квантум", где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций.
Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тысячи студентов. Помимо жилых комнат в комплексе расположен досуговый центр.
Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяжённостью 243 метров. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана – один из старейших и крупнейших инженерных высших учебных заведений России. Университет за почти 200-летнюю историю своей работы подготовил около четверти миллиона инженеров и конструкторов, среди которых всемирно известные Владимир Шухов, Андрей Туполев, Сергей Королев.
МГТУ им. Баумана выпускает порядка 5 000 высококвалифицированных специалистов в год, а также ведет переподготовку и повышение квалификации инженерных кадров по таким направлениям, как робототехника и комплексная автоматизация, энергетическое машиностроение, биомедицинская техника, информационные системы, ракетно-космическая техника, радиоэлектроника и лазерная техника.
Новый корпус научно-исследовательского кластера МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве. Москва передала Многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий МГТУ имени Н. Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Собянин и Чернышенко осмотрели новые корпуса кластера Бауманки
12 августа, 12:09
 
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