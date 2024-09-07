https://ria.ru/20240907/putin-1971257872.html

Путин принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана

Путин принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана - РИА Новости, 07.09.2024

Путин принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана

Президент России Владимир Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана в Москве. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:23

2024-09-07T13:23

2024-09-07T14:15

общество

россия

москва

владимир путин

сергей собянин

владимир шухов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971267820_0:219:3251:2048_1920x0_80_0_0_24232788239122e8510e9e4ac7f2ce83.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Баумана в Москве. Церемония открытия проходит в режиме видеоконференцсвязи, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством РФ по поручению Путина. В рамках проекта было построено и реставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту "Создание сети современных кампусов". На сегодня завершены работы на объектах Центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры, многофункционального комплекса "Квантум", где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций. Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тысячи студентов. Помимо жилых комнат в комплексе расположен досуговый центр. Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяжённостью 243 метров. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана – один из старейших и крупнейших инженерных высших учебных заведений России. Университет за почти 200-летнюю историю своей работы подготовил около четверти миллиона инженеров и конструкторов, среди которых всемирно известные Владимир Шухов, Андрей Туполев, Сергей Королев. МГТУ им. Баумана выпускает порядка 5 000 высококвалифицированных специалистов в год, а также ведет переподготовку и повышение квалификации инженерных кадров по таким направлениям, как робототехника и комплексная автоматизация, энергетическое машиностроение, биомедицинская техника, информационные системы, ракетно-космическая техника, радиоэлектроника и лазерная техника.

https://ria.ru/20240907/kampus-1971257623.html

https://realty.ria.ru/20240812/mgtu-1965669943.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, владимир путин, сергей собянин, владимир шухов