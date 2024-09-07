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Путин принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры в Москве - РИА Новости, 07.09.2024
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13:13 07.09.2024 (обновлено: 13:15 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/putin-1971255535.html
Путин принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры в Москве
Путин принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры в Москве - РИА Новости, 07.09.2024
Путин принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры в Москве
Президент РФ Владимир Путин в "Зарядье" принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи, передает РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:13
2024-09-07T13:15
москва
общество
владимир путин
сергей собянин
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в "Зарядье" принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА Новости.С главой государства на мероприятии присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.В ходе видеоконференцсвязи главе государства расскажут о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "Тютчевская", первой очереди Кинопарка Москино, новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана.В 2024 году Москва 7 и 8 сентября отмечает свой 877-й день рождения. День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. Для москвичей и гостей города мероприятия начались в полдень 7 сентября и продлятся до 21:00, а 8 сентября праздничная программа стартует в 15:00 и завершится в 20:00. Посетить можно будет концерты, конкурсы, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы. В рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва".
https://ria.ru/20240907/moskva-1970977177.html
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москва, общество, владимир путин, сергей собянин, московский метрополитен
Москва, Общество, Владимир Путин, Сергей Собянин, Московский метрополитен
Путин принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры в Москве

Путин и Собянин участвуют в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы по ВКС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в "Зарядье" принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы, мероприятие проходит по видеоконференцсвязи, передает корреспондент РИА Новости.
С главой государства на мероприятии присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе видеоконференцсвязи главе государства расскажут о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции "Новаторская" до станции "Тютчевская", первой очереди Кинопарка Москино, новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В 2024 году Москва 7 и 8 сентября отмечает свой 877-й день рождения. День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.
Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. Для москвичей и гостей города мероприятия начались в полдень 7 сентября и продлятся до 21:00, а 8 сентября праздничная программа стартует в 15:00 и завершится в 20:00. Посетить можно будет концерты, конкурсы, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы. В рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва".
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