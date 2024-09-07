https://ria.ru/20240907/putin-1971254886.html
Открытие социальных объектов в Москве с участием Путина. Прямая трансляция
Открытие социальных объектов в Москве с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.09.2024
Открытие социальных объектов в Москве с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в открытии социальных объектов в Москве. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:28
2024-09-07T13:28
2024-09-07T13:28
москва
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971255167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cff0fcca07afc6587ff4bcf35307796.jpg
Президент России Владимир Путин участвует в открытии социальных объектов в Москве.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971255167_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6225f531c190a3c5852f3c53e2bc7a83.jpg
Путин на открытии социальных объектов в Москве
Путин на открытии социальных объектов в Москве
2024-09-07T13:28
true
PT32M28S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир путин, россия, видео
Москва, Владимир Путин, Россия
Открытие социальных объектов в Москве с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в открытии социальных объектов в Москве.
2024-09-07T13:28
true
PT32M28S
Президент России Владимир Путин участвует в открытии социальных объектов в Москве.