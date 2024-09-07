https://ria.ru/20240907/putin-1971253718.html

"Почти вдвое". Путин рассказал о развитии московского метро

"Почти вдвое". Путин рассказал о развитии московского метро - РИА Новости, 07.09.2024

"Почти вдвое". Путин рассказал о развитии московского метро

Президент России Владимир Путин заявил, что сеть метро Москвы за 14 лет выросла почти вдвое. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T13:00

2024-09-07T13:00

2024-09-07T13:52

москва

общество

владимир путин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть метро Москвы за 14 лет выросла почти вдвое."В самой Москве сеть метро за 14 лет выросла почти вдвое", - сказал Путин на концерте в честь празднования Дня города в концертном зале "Зарядье".Он добавил, что в День города в столице открылись сразу несколько станций новой Троицкой линии метро.

https://ria.ru/20240830/metro-1969566628.html

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москва, общество, владимир путин