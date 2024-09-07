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"Почти вдвое". Путин рассказал о развитии московского метро - РИА Новости, 07.09.2024
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13:00 07.09.2024 (обновлено: 13:52 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/putin-1971253718.html
"Почти вдвое". Путин рассказал о развитии московского метро
"Почти вдвое". Путин рассказал о развитии московского метро - РИА Новости, 07.09.2024
"Почти вдвое". Путин рассказал о развитии московского метро
Президент России Владимир Путин заявил, что сеть метро Москвы за 14 лет выросла почти вдвое. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:00
2024-09-07T13:52
москва
общество
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть метро Москвы за 14 лет выросла почти вдвое."В самой Москве сеть метро за 14 лет выросла почти вдвое", - сказал Путин на концерте в честь празднования Дня города в концертном зале "Зарядье".Он добавил, что в День города в столице открылись сразу несколько станций новой Троицкой линии метро.
https://ria.ru/20240830/metro-1969566628.html
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москва, общество, владимир путин
Москва, Общество, Владимир Путин
"Почти вдвое". Путин рассказал о развитии московского метро

Путин: сеть московского метро за 14 лет выросла почти вдвое

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтанция метро "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро
Станция метро Аэропорт Внуково Солнцевской линии метро - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Станция метро "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть метро Москвы за 14 лет выросла почти вдвое.
"В самой Москве сеть метро за 14 лет выросла почти вдвое", - сказал Путин на концерте в честь празднования Дня города в концертном зале "Зарядье".
Он добавил, что в День города в столице открылись сразу несколько станций новой Троицкой линии метро.
Открытие цифровой станции Московского транспорта - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Москве открылись две цифровые станции метро
30 августа, 18:11
 
МоскваОбществоВладимир Путин
 
 
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