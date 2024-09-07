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Тысячи москвичей участвуют в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
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12:59 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/putin-1971253604.html
Тысячи москвичей участвуют в СВО, заявил Путин
Тысячи москвичей участвуют в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Тысячи москвичей участвуют в СВО, заявил Путин
Тысячи москвичей участвуют в специальной военной операции, а также помогают жителям новых регионов и приграничья, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:59
2024-09-07T12:59
россия
донецк
луганск
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Тысячи москвичей участвуют в специальной военной операции, а также помогают жителям новых регионов и приграничья, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня вместе с жителями всех российских регионов тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции. Столица поддерживает Донецк, Луганск и наши приграничные регионы", - сказал глава государства в поздравлении с Днем города Москвы.
https://ria.ru/20240907/putin-1971252485.html
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россия, донецк, луганск, владимир путин
Россия, Донецк, Луганск, Владимир Путин
Тысячи москвичей участвуют в СВО, заявил Путин

Путин: тысячи москвичей участвуют в СВО и помогают жителям новых регионов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Тысячи москвичей участвуют в специальной военной операции, а также помогают жителям новых регионов и приграничья, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня вместе с жителями всех российских регионов тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции. Столица поддерживает Донецк, Луганск и наши приграничные регионы", - сказал глава государства в поздравлении с Днем города Москвы.
Украшение Москвы в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Москвичи всегда совершали трудовые и ратные подвиги, заявил Путин
Вчера, 12:53
 
РоссияДонецкЛуганскВладимир Путин
 
 
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