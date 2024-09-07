https://ria.ru/20240907/putin-1971253604.html

Тысячи москвичей участвуют в СВО, заявил Путин

Тысячи москвичей участвуют в СВО, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024

Тысячи москвичей участвуют в СВО, заявил Путин

Тысячи москвичей участвуют в специальной военной операции, а также помогают жителям новых регионов и приграничья, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:59

2024-09-07T12:59

2024-09-07T12:59

россия

донецк

луганск

владимир путин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Тысячи москвичей участвуют в специальной военной операции, а также помогают жителям новых регионов и приграничья, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня вместе с жителями всех российских регионов тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции. Столица поддерживает Донецк, Луганск и наши приграничные регионы", - сказал глава государства в поздравлении с Днем города Москвы.

https://ria.ru/20240907/putin-1971252485.html

россия

донецк

луганск

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россия, донецк, луганск, владимир путин