https://ria.ru/20240907/putin-1971252775.html

Путин рассказал о продукции московских предприятий для нужд СВО

Путин рассказал о продукции московских предприятий для нужд СВО - РИА Новости, 07.09.2024

Путин рассказал о продукции московских предприятий для нужд СВО

Предприятия Москвы нарастили выпуск продукции для нужд СВО и укрепления технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:54

2024-09-07T12:54

2024-09-07T13:36

москва

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Предприятия Москвы нарастили выпуск продукции для нужд СВО и укрепления технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин."Хочу обратиться и к сотрудникам промышленным предприятиям столицы. В короткие сроки вы многократно нарастили выпуск продукции для нужд специальной военной операции и в целом для укрепления безопасности и технологического суверенитета страны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240813/sobyanin-1965990825.html

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москва, владимир путин, безопасность