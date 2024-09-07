https://ria.ru/20240907/putin-1971252775.html
Путин рассказал о продукции московских предприятий для нужд СВО
Путин рассказал о продукции московских предприятий для нужд СВО - РИА Новости, 07.09.2024
Путин рассказал о продукции московских предприятий для нужд СВО
Предприятия Москвы нарастили выпуск продукции для нужд СВО и укрепления технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:54
2024-09-07T12:54
2024-09-07T13:36
москва
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Предприятия Москвы нарастили выпуск продукции для нужд СВО и укрепления технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин."Хочу обратиться и к сотрудникам промышленным предприятиям столицы. В короткие сроки вы многократно нарастили выпуск продукции для нужд специальной военной операции и в целом для укрепления безопасности и технологического суверенитета страны", - сказал Путин.
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москва, владимир путин, безопасность
Москва, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал о продукции московских предприятий для нужд СВО
Путин: предприятия Москвы нарастили выпуск продукции для нужд СВО