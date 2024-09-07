https://ria.ru/20240907/putin-1971252485.html
Москвичи всегда совершали трудовые и ратные подвиги, заявил Путин
Москвичи всегда совершали трудовые и ратные подвиги, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Москвичи всегда совершали трудовые и ратные подвиги, заявил Путин
Москвичи всегда остро чувствовали свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги, показывали пример любви к родине, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:53
2024-09-07T12:53
2024-09-07T13:12
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Москвичи всегда остро чувствовали свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги, показывали пример любви к родине, заявил президент РФ Владимир Путин."Москвичи всегда особенно на самых сложных этапах истории остро чувствовали свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги, сберегали уникальный культурные ценности и показывали примеры мужества, стойкости и любви к родине", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240907/moskva-1970977177.html
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общество, россия, владимир путин, москва
Общество, Россия, Владимир Путин, Москва
Москвичи всегда совершали трудовые и ратные подвиги, заявил Путин
Путин: москвичи всегда чувствовали ответственность за родину, совершали подвиги