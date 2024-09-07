https://ria.ru/20240907/putin-1971252083.html

Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 07.09.2024

Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент Владимир Путин, выступая в концертном зале "Зарядье", поздравил москвичей с Днем города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:48

2024-09-07T12:48

2024-09-07T13:54

концертный зал "зарядье"

общество

москва

владимир путин

день города в москве

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая в концертном зале "Зарядье", поздравил москвичей с Днем города, передает корреспондент РИА Новости."Как всегда в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой, необъятной страны, потому что у каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, особое отношение к столице нашего Отечества. Златоглавая и величавая Москва была и остается сердцем России", — сказал он.Президент назвал Москву городом-героем и тружеником, символом и оплотом российской государственности. "Москвичи всегда особенно на самых сложных этапах истории остро чувствовали свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги, сберегали уникальные культурные ценности и показывали примеры мужества, стойкости и любви к родине".Он напомнил, что тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции, Москва поддерживает Донецк, Луганск и приграничные регионы. Особое внимание глава государства обратил на то, что столичные промышленные предприятия многократно нарастили выпуск продукции для нужд СВО.Кроме того, Москва один из лучших мегаполисов мира и по качеству жизни, и по возможности самореализации, отметил глава государства.Он перечислил достижения столицы, отметив среди прочего:"Каждый из вас это знает: можно гордиться тем, что мы видим в Москве".В 2024 году Москва 7 и 8 сентября отмечает 877-й день рождения. День города традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.Празднования проходят в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. Седьмого сентября мероприятия продлятся с 12:00 до 21:00, а восьмого — с 15:00 до в 20:00. Посетить можно будет концерты, конкурсы, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы. В рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва".

https://ria.ru/20240907/moskva-1970977177.html

https://ria.ru/20240902/moskva-1964501301.html

https://ria.ru/20240907/moskva-1970619194.html

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Путин поздравляет жителей Москвы с Днем города Путин поздравляет жителей Москвы с Днем города 2024-09-07T12:48 true PT8M54S

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концертный зал "зарядье", общество, москва, владимир путин, день города в москве