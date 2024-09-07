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Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 07.09.2024
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12:48 07.09.2024 (обновлено: 13:54 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/putin-1971252083.html
Путин поздравил москвичей с Днем города
Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 07.09.2024
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент Владимир Путин, выступая в концертном зале "Зарядье", поздравил москвичей с Днем города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:48
2024-09-07T13:54
концертный зал "зарядье"
общество
москва
владимир путин
день города в москве
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая в концертном зале "Зарядье", поздравил москвичей с Днем города, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Как всегда в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой, необъятной страны, потому что у каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, особое отношение к столице нашего Отечества. Златоглавая и величавая Москва была и остается сердцем России&quot;, — сказал он.Президент назвал Москву городом-героем и тружеником, символом и оплотом российской государственности. &quot;Москвичи всегда особенно на самых сложных этапах истории остро чувствовали свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги, сберегали уникальные культурные ценности и показывали примеры мужества, стойкости и любви к родине&quot;.Он напомнил, что тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции, Москва поддерживает Донецк, Луганск и приграничные регионы. Особое внимание глава государства обратил на то, что столичные промышленные предприятия многократно нарастили выпуск продукции для нужд СВО.Кроме того, Москва один из лучших мегаполисов мира и по качеству жизни, и по возможности самореализации, отметил глава государства.Он перечислил достижения столицы, отметив среди прочего:&quot;Каждый из вас это знает: можно гордиться тем, что мы видим в Москве&quot;.В 2024 году Москва 7 и 8 сентября отмечает 877-й день рождения. День города традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.Празднования проходят в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. Седьмого сентября мероприятия продлятся с 12:00 до 21:00, а восьмого — с 15:00 до в 20:00. Посетить можно будет концерты, конкурсы, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы. В рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва".
https://ria.ru/20240907/moskva-1970977177.html
https://ria.ru/20240902/moskva-1964501301.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поздравляет жителей Москвы с Днем города
Путин поздравляет жителей Москвы с Днем города
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концертный зал "зарядье", общество, москва, владимир путин, день города в москве
Концертный зал "Зарядье", Общество, Москва, Владимир Путин, День города в Москве

Путин поздравил москвичей с Днем города

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая в концертном зале "Зарядье", поздравил москвичей с Днем города, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Как всегда в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой, необъятной страны, потому что у каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, особое отношение к столице нашего Отечества. Златоглавая и величавая Москва была и остается сердцем России", — сказал он.

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Президент назвал Москву городом-героем и тружеником, символом и оплотом российской государственности.
«

"Москвичи всегда особенно на самых сложных этапах истории остро чувствовали свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги, сберегали уникальные культурные ценности и показывали примеры мужества, стойкости и любви к родине".

Президент России Владимир Путин во время российско-монгольских переговоров в Улан-Баторе
Владимир Путин
президент России
Он напомнил, что тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции, Москва поддерживает Донецк, Луганск и приграничные регионы. Особое внимание глава государства обратил на то, что столичные промышленные предприятия многократно нарастили выпуск продукции для нужд СВО.
Кроме того, Москва один из лучших мегаполисов мира и по качеству жизни, и по возможности самореализации, отметил глава государства.
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Он перечислил достижения столицы, отметив среди прочего:
  • Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности образования;
  • она стала важнейшим центром развития беспилотных технологий;
  • сеть метро за 14 лет выросла почти вдвое;
  • промышленное производство в обрабатывающих отраслях за пять лет увеличилось в два с половиной раза;
  • в прошлом году Москву посетили 24,5 миллиона туристов.
«

"Каждый из вас это знает: можно гордиться тем, что мы видим в Москве".

Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников угольной отрасли с Днем шахтера
Владимир Путин
президент России
В 2024 году Москва 7 и 8 сентября отмечает 877-й день рождения. День города традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.
Празднования проходят в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. Седьмого сентября мероприятия продлятся с 12:00 до 21:00, а восьмого — с 15:00 до в 20:00. Посетить можно будет концерты, конкурсы, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы. В рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва".
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