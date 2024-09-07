https://ria.ru/20240907/putin-1971244864.html
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. Прямая трансляция
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.09.2024
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:47
2024-09-07T12:47
2024-09-07T12:47
москва
россия
день города в москве
владимир путин
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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города.
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4.7
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Путин поздравляет жителей Москвы с Днем города
Путин поздравляет жителей Москвы с Днем города
2024-09-07T12:47
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, россия, день города в москве, владимир путин, видео
Москва, Россия, День города в Москве, Владимир Путин
Путин поздравил жителей Москвы с Днем города. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города.
2024-09-07T12:47
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PT8M54S
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы с Днем города.