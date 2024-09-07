https://ria.ru/20240907/putin--1971268512.html

Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы

Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы - РИА Новости, 07.09.2024

Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы

Президент России Владимир Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:13

2024-09-07T14:13

2024-09-07T14:13

общество

москва

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы. "Наряду с современной транспортной инфраструктурой, город славится своими ухоженными, чистыми улицами и благоустроенными парками. Мне, конечно, редко удается посмотреть на всю эту красоту, но все-таки иногда я позволяю себе это сделать", - сказал глава государства в поздравлении с Днем города Москвы. День города Москвы отмечают 7-8 сентября. Столице исполняется 877 лет. В этом году он пройдет без фейерверков, а также без больших шоу и грандиозных гала-концертов. Все праздничные мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

https://ria.ru/20240907/moskva-1971258213.html

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общество, москва, россия, владимир путин