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Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы - РИА Новости, 07.09.2024
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14:13 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/putin--1971268512.html
Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы
Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы - РИА Новости, 07.09.2024
Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы
Президент России Владимир Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:13
2024-09-07T14:13
общество
москва
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы. "Наряду с современной транспортной инфраструктурой, город славится своими ухоженными, чистыми улицами и благоустроенными парками. Мне, конечно, редко удается посмотреть на всю эту красоту, но все-таки иногда я позволяю себе это сделать", - сказал глава государства в поздравлении с Днем города Москвы. День города Москвы отмечают 7-8 сентября. Столице исполняется 877 лет. В этом году он пройдет без фейерверков, а также без больших шоу и грандиозных гала-концертов. Все праздничные мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
https://ria.ru/20240907/moskva-1971258213.html
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общество, москва, россия, владимир путин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы

Президент РФ Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы.
"Наряду с современной транспортной инфраструктурой, город славится своими ухоженными, чистыми улицами и благоустроенными парками. Мне, конечно, редко удается посмотреть на всю эту красоту, но все-таки иногда я позволяю себе это сделать", - сказал глава государства в поздравлении с Днем города Москвы.
День города Москвы отмечают 7-8 сентября. Столице исполняется 877 лет. В этом году он пройдет без фейерверков, а также без больших шоу и грандиозных гала-концертов. Все праздничные мероприятия состоятся в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Праздничное украшение Москвы в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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