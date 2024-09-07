https://ria.ru/20240907/proliv-1971331061.html

СМИ: корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протест КНР

СМИ: корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протест КНР - РИА Новости, 07.09.2024

СМИ: корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протест КНР

Немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" в сентябре пройдут через Тайваньский пролив, что грозит последствиями в виде РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T21:37

2024-09-07T21:37

2024-09-07T21:37

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нэнси пелоси

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" в сентябре пройдут через Тайваньский пролив, что грозит последствиями в виде "дипломатических диспутов" с Китаем, сообщает издание Spiegel. "Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" пройдут через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту в середине сентября. Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники. По данным Spiegel, правительство готово к последствиям в виде "дипломатических диспутов" с Китаем, поскольку не намерено официально сообщать о своих планах направить корабли через пролив. Корабли находятся в водах Индо-Тихоокеанского региона, где участвовали в международных маневрах по предотвращению военных поставок в Северную Корею. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20240627/tayvan-1955866651.html

https://ria.ru/20240801/kitaj-1963341803.html

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