СМИ: корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протест КНР
Spiegel: корабли ФРГ пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протест КНР
Фрегат Baden-Württemberg ("Баден-Вюртемберг", проект F125). Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" в сентябре пройдут через Тайваньский пролив, что грозит последствиями в виде "дипломатических диспутов" с Китаем, сообщает издание Spiegel.
"Несмотря на предупреждения Пекина, фрегат "Баден-Вюртемберг" и корабль военной поддержки "Франкфурт-на-Майне" пройдут через Тайваньский пролив по маршруту из Южной Кореи в Джакарту в середине сентября. Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству", - сообщает издание со ссылкой на собственные источники.
По данным Spiegel, правительство готово к последствиям в виде "дипломатических диспутов" с Китаем, поскольку не намерено официально сообщать о своих планах направить корабли через пролив.
Корабли находятся в водах Индо-Тихоокеанского региона, где участвовали в международных маневрах по предотвращению военных поставок в Северную Корею.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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