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В Словакии заявили, что ЕК не помогает в решении проблем с транзитом газа - РИА Новости, 07.09.2024
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15:18 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/premer-1971283722.html
В Словакии заявили, что ЕК не помогает в решении проблем с транзитом газа
В Словакии заявили, что ЕК не помогает в решении проблем с транзитом газа - РИА Новости, 07.09.2024
В Словакии заявили, что ЕК не помогает в решении проблем с транзитом газа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия не помогает в решении возникающих проблем с транзитом нефти и газа через Украину,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:18
2024-09-07T15:18
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БРАТИСЛАВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия не помогает в решении возникающих проблем с транзитом нефти и газа через Украину, руководство республики тем не менее работает над тем, чтобы данный маршрут и дальше использовался в качестве главного пути для обеспечения страны этими ресурсами. "Я сейчас не хочу никого ругать, но я согласен со словами венгерского министра иностранных дел о том, что Европейская комиссия абсолютно на все начхала и оставила это (решение проблем - ред.) на нас, чтобы мы эти вопросы решали индивидуально с Украиной, Россией, Азербайджаном, чтобы мы получили и газ, и нефть. Я в тесном контакте с украинским премьером, с азербайджанским руководством", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. По его словам, руководство Словакии находится также "в очень тесном контакте со всеми фирмами, которые занимаются обеспечением нефти и газа". "Мы сделаем все для того, чтобы украинский маршрут и дальше использовалась в качестве главного транзитного маршрута для нефти и газа для Словакии", - сказал Фицо. Ранее глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский заявил, что Словакии выгодно получать газ через Украину, использовать другие пути было бы дороже. По его словам, словацкие компании могут получить газ из альтернативных источников, но это потребовало бы более высоких транспортных расходов, поскольку транзит проходил бы через большее количество стран и по более длинному маршруту.
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цены на нефть, словакия, украина, россия, роберт фицо
Цены на нефть, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо
В Словакии заявили, что ЕК не помогает в решении проблем с транзитом газа

Фицо: ЕК не помогает в решении проблем с транзитом нефти и газа через Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб
Центрально-европейский газовый хаб - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб
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БРАТИСЛАВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейская комиссия не помогает в решении возникающих проблем с транзитом нефти и газа через Украину, руководство республики тем не менее работает над тем, чтобы данный маршрут и дальше использовался в качестве главного пути для обеспечения страны этими ресурсами.
"Я сейчас не хочу никого ругать, но я согласен со словами венгерского министра иностранных дел о том, что Европейская комиссия абсолютно на все начхала и оставила это (решение проблем - ред.) на нас, чтобы мы эти вопросы решали индивидуально с Украиной, Россией, Азербайджаном, чтобы мы получили и газ, и нефть. Я в тесном контакте с украинским премьером, с азербайджанским руководством", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
По его словам, руководство Словакии находится также "в очень тесном контакте со всеми фирмами, которые занимаются обеспечением нефти и газа".
"Мы сделаем все для того, чтобы украинский маршрут и дальше использовалась в качестве главного транзитного маршрута для нефти и газа для Словакии", - сказал Фицо.
Ранее глава Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский заявил, что Словакии выгодно получать газ через Украину, использовать другие пути было бы дороже. По его словам, словацкие компании могут получить газ из альтернативных источников, но это потребовало бы более высоких транспортных расходов, поскольку транзит проходил бы через большее количество стран и по более длинному маршруту.
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