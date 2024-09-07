https://ria.ru/20240907/poteri-1971211306.html

ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" потеряли до 115 военных

ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" потеряли до 115 военных - РИА Новости, 07.09.2024

ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" потеряли до 115 военных

Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих и восемь автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщил в видео-сводке начальник... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:03

2024-09-07T05:03

2024-09-07T05:03

специальная военная операция на украине

угледар

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих и восемь автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщил в видео-сводке начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад, 129-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное и Угледар. Отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады", - сказал он. Противник потерял до 115 военнослужащих и восемь автомобилей, уточнил офицер.

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угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия