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ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" потеряли до 115 военных - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/poteri-1971211306.html
ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" потеряли до 115 военных
ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" потеряли до 115 военных - РИА Новости, 07.09.2024
ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" потеряли до 115 военных
Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих и восемь автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщил в видео-сводке начальник... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:03
2024-09-07T05:03
специальная военная операция на украине
угледар
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих и восемь автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщил в видео-сводке начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад, 129-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное и Угледар. Отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады", - сказал он. Противник потерял до 115 военнослужащих и восемь автомобилей, уточнил офицер.
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угледар, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" потеряли до 115 военных

Представитель группировки "Восток": ВСУ потеряли до 115 военных и восемь машин

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 115 военнослужащих и восемь автомобилей в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщил в видео-сводке начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям 31-й, 72-й механизированных бригад, 129-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное и Угледар. Отразили две контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной бригады", - сказал он.
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Противник потерял до 115 военнослужащих и восемь автомобилей, уточнил офицер.
 
Специальная военная операция на УкраинеУгледарАлександр Гордеев (полковник)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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