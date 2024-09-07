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"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:24 07.09.2024 (обновлено: 02:48 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине
"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 07.09.2024
"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине
Успехи российской армии привели к тому, что украинские войска сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три месяца, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T02:24
2024-09-07T02:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
покровск
украина
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Успехи российской армии привели к тому, что украинские войска сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три месяца, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия не просто освобождает (территории. — Прим. ред.), она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами, а сам город Покровск (украинское название Красноармейска) находится в ожидании русских", — рассказал эксперт.По его оценке, ВСУ стали терять в среднем около 2300 военных в день. Украина не сможет держаться долго с таким уровнем потерь и не сохранится как государство, если интенсивные военные действия продолжатся, полагает Джонсон.&quot;Это закончится в течение трех-четырех месяцев&quot;, — резюмировал аналитик.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Журавка в ДНР. За минувшую неделю это седьмой населенный пункт, взятый под контроль, после Кирово, Птичьего, Скучного, Карловки, Заветного и Пречистовки.
https://ria.ru/20240907/konets-1971204069.html
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в мире, россия, покровск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Покровск, Украина
"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине

Джонсон: ВСУ сильно откатились назад в Донбассе, Украина продержится три месяца

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Успехи российской армии привели к тому, что украинские войска сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три месяца, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Россия не просто освобождает (территории. — Прим. ред.), она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами, а сам город Покровск (украинское название Красноармейска) находится в ожидании русских", — рассказал эксперт.
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По его оценке, ВСУ стали терять в среднем около 2300 военных в день. Украина не сможет держаться долго с таким уровнем потерь и не сохранится как государство, если интенсивные военные действия продолжатся, полагает Джонсон.
«

"Это закончится в течение трех-четырех месяцев", — резюмировал аналитик.

В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Журавка в ДНР. За минувшую неделю это седьмой населенный пункт, взятый под контроль, после Кирово, Птичьего, Скучного, Карловки, Заветного и Пречистовки.
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