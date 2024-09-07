https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html

"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине

"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 07.09.2024

"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине

Успехи российской армии привели к тому, что украинские войска сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три месяца, заявил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T02:24

2024-09-07T02:24

2024-09-07T02:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Успехи российской армии привели к тому, что украинские войска сильно откатились назад в Донбассе, они продержатся всего три месяца, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия не просто освобождает (территории. — Прим. ред.), она отбрасывает украинцев назад серьезными темпами, а сам город Покровск (украинское название Красноармейска) находится в ожидании русских", — рассказал эксперт.По его оценке, ВСУ стали терять в среднем около 2300 военных в день. Украина не сможет держаться долго с таким уровнем потерь и не сохранится как государство, если интенсивные военные действия продолжатся, полагает Джонсон."Это закончится в течение трех-четырех месяцев", — резюмировал аналитик.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Журавка в ДНР. За минувшую неделю это седьмой населенный пункт, взятый под контроль, после Кирово, Птичьего, Скучного, Карловки, Заветного и Пречистовки.

https://ria.ru/20240907/konets-1971204069.html

https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html

россия

покровск

украина

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в мире, россия, покровск, украина