https://ria.ru/20240907/postradavshie-1971335517.html
Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка выросло до двух
Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка выросло до двух - РИА Новости, 07.09.2024
Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка выросло до двух
Число пострадавших в результате субботних обстрелов Донецка со стороны украинских войск выросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T23:10
2024-09-07T23:10
2024-09-07T23:10
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донецкая народная республика
петровский район
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате субботних обстрелов Донецка со стороны украинских войск выросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 7 сентября по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Туманского ранен еще один человек - мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось о ранении мужчины 1973 года рождения также в Петровском районе. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка выросло до двух
СЦКК ДНР: число пострадавших при обстрелах ВСУ Донецка выросло до двух