https://ria.ru/20240907/postradavshie-1971335517.html

Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка выросло до двух

Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка выросло до двух - РИА Новости, 07.09.2024

Число пострадавших при украинских обстрелах Донецка выросло до двух

Число пострадавших в результате субботних обстрелов Донецка со стороны украинских войск выросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T23:10

2024-09-07T23:10

2024-09-07T23:10

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате субботних обстрелов Донецка со стороны украинских войск выросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 7 сентября по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район): по улице Туманского ранен еще один человек - мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее сообщалось о ранении мужчины 1973 года рождения также в Петровском районе. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия