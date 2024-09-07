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ВЭФ увеличил присутствие России в Юго-Восточной Азии, считает эксперт

ВЭФ увеличил присутствие России в Юго-Восточной Азии, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2024

ВЭФ увеличил присутствие России в Юго-Восточной Азии, считает эксперт

Восточный экономический форум (ВЭФ) помог увеличить присутствие РФ в Юго-Восточной Азии, а также снизить уровень региональной напряженности, заявила РИА Новости РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T22:21

2024-09-07T22:21

2024-09-07T22:21

россия

юго-восточная азия

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дальневосточный федеральный университет

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ДЖАКАРТА, 7 сен - РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ) помог увеличить присутствие РФ в Юго-Восточной Азии, а также снизить уровень региональной напряженности, заявила РИА Новости индонезийский аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. "В будущем АСЕАН и Россия могут сотрудничать в экономике, политике и сфере безопасности, стимулировать торговлю, инвестиции и дискуссии. По моему мнению, ВЭФ действительно помогает продвигать эти связи, призывая страны АСЕАН инвестировать в Дальний Восток России, содействовать взаимодействию и экономическому росту", - отметила эксперт. По ее словам, ВЭФ-2024 укрепил сотрудничество РФ и стран АСЕАН, особенно в сфере энергетики, инфраструктуры и технологий. Конни добавила, что форум также определенным образом снизил уровень региональной напряженности и "увеличил присутствие России в Юго-Восточной Азии". Восточный экономический форум состоялся 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

россия

юго-восточная азия

дальний восток

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россия, юго-восточная азия, дальний восток, санкт-петербургский государственный университет, дальневосточный федеральный университет, в мире