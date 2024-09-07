https://ria.ru/20240907/poligon-1971205402.html

Старовойт рассказал о развитии Восточного полигона

Старовойт рассказал о развитии Восточного полигона - РИА Новости, 07.09.2024

Старовойт рассказал о развитии Восточного полигона

Развитию Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб, уделяется огромное внимание, Минтранс реализует планы по увеличению пропускной способности,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T01:58

2024-09-07T01:58

2024-09-07T01:58

экономика

технологии

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дальний восток

владивосток

роман старовойт

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Развитию Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб, уделяется огромное внимание, Минтранс реализует планы по увеличению пропускной способности, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр транспорта РФ Роман Старовойт. Президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, говорил о развитии Восточного полигона, назвав его самым значимым и крупным проектом. Он отмечал, что за последние десять лет на Транссибе и БАМе построено более 2000 и модернизировано свыше 5000 километров пути. Возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей. "Планы по развитию железнодорожного сообщения сформированы до 2030 с перспективой до 2035 года. Здесь огромное значение мы уделяем Восточному полигону: БАМу и Транссибу. По поручению президента правительством РФ под руководством Михаила Владимировича Мишустина Минтранс России реализует планы по увеличению пропускной способности Восточного полигона", - сказал Старовойт. Министр напомнил, что на конец 2024 года провозная способность Восточного полигона должна вырасти до 180 миллионов тонн с перспективой до 270 миллионов тонн до 2035 года. "То есть практически на 100 миллионов тонн мы должны увеличить пропускную способность Восточного полигона. На эти цели правительством РФ предусматривается 3,7 триллиона рублей по поручению президента. И это задача не только инженерная. Это тысячи людей, которые и сейчас работают в сложных условиях, а также строительство целой серии тоннелей, новых мостов. Предполагается построить по сути вторую ветку БАМа. Как тогда это была стройка века, так и сейчас. Огромное внимание уделяется этому проекту", - отметил Старовойт. По его словам, развитие этих дорог даст дополнительный импульс развитию не только Дальнего Востока, но и всем предприятиям Российской Федерации. "Это ключевая задача по созданию новых возможностей железных дорог", - заключил он. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240423/putin-1941880435.html

https://ria.ru/20240723/mishustin-1961363531.html

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экономика, технологии, россия, дальний восток, владивосток, роман старовойт, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)