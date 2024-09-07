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Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:09 07.09.2024 (обновлено: 09:13 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/plennyj-1971224626.html
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область - РИА Новости, 07.09.2024
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
Пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев рассказал, что командование отправляет солдат в Курскую область обманом, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:09
2024-09-07T09:13
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев рассказал, что командование отправляет солдат в Курскую область обманом, сообщило Минобороны РФ. "Зашел в магазин за женой и ребенком, и меня забрало ТЦК. Командир вечером зашел, сказал собирать вещи, сказал, едем на совещание. Приехали в село Мезеновка в Сумской области, загрузили нас в технику и повезли в Курскую область. Потом перегрузили нас в БТРы и сказали нам взять три хаты - "там уже наши есть", но там никого и не было из наших, все горит", - сказал Еремеев. По его словам, задачу изначально никто не уточнял - ее поставили только тогда, когда военнослужащих уже загрузили в БТР. "Зачем мне автомат, бронежилет, если я еду на совещание? И кто берет на совещание обычный рядовой состав?" - сетует военнопленный. Он также рассказал, как командование угрожает солдатам расправой. "У меня первое столкновение с русскими военными - я такого еще никогда не видел. Сначала сразу прилетело два FPV-дрона, три "трёхсотых". Я обратился к старшему сержанту, говорю, ищем тряпку, может нас не убьют - нас осталось четверо человек. Он меня сам чуть не добил, сказал: закрой рот", - вспоминает Еремеев.
https://ria.ru/20240822/vsu-1967833482.html
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курская область, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область

Пленный Еремеев: командование отправляет солдат в Курскую область обманом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев рассказал, что командование отправляет солдат в Курскую область обманом, сообщило Минобороны РФ.
"Зашел в магазин за женой и ребенком, и меня забрало ТЦК. Командир вечером зашел, сказал собирать вещи, сказал, едем на совещание. Приехали в село Мезеновка в Сумской области, загрузили нас в технику и повезли в Курскую область. Потом перегрузили нас в БТРы и сказали нам взять три хаты - "там уже наши есть", но там никого и не было из наших, все горит", - сказал Еремеев.
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По его словам, задачу изначально никто не уточнял - ее поставили только тогда, когда военнослужащих уже загрузили в БТР.
«
"Зачем мне автомат, бронежилет, если я еду на совещание? И кто берет на совещание обычный рядовой состав?" - сетует военнопленный.
Он также рассказал, как командование угрожает солдатам расправой.
"У меня первое столкновение с русскими военными - я такого еще никогда не видел. Сначала сразу прилетело два FPV-дрона, три "трёхсотых". Я обратился к старшему сержанту, говорю, ищем тряпку, может нас не убьют - нас осталось четверо человек. Он меня сам чуть не добил, сказал: закрой рот", - вспоминает Еремеев.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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