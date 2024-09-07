Украинский пленный рассказал, как его обманом отправили в Курскую область
Пленный Еремеев: командование отправляет солдат в Курскую область обманом
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев рассказал, что командование отправляет солдат в Курскую область обманом, сообщило Минобороны РФ.
"Зашел в магазин за женой и ребенком, и меня забрало ТЦК. Командир вечером зашел, сказал собирать вещи, сказал, едем на совещание. Приехали в село Мезеновка в Сумской области, загрузили нас в технику и повезли в Курскую область. Потом перегрузили нас в БТРы и сказали нам взять три хаты - "там уже наши есть", но там никого и не было из наших, все горит", - сказал Еремеев.
Украинский пленный рассказал о поставленной задаче в Курской области
22 августа, 16:14
По его словам, задачу изначально никто не уточнял - ее поставили только тогда, когда военнослужащих уже загрузили в БТР.
«
"Зачем мне автомат, бронежилет, если я еду на совещание? И кто берет на совещание обычный рядовой состав?" - сетует военнопленный.
Он также рассказал, как командование угрожает солдатам расправой.
"У меня первое столкновение с русскими военными - я такого еще никогда не видел. Сначала сразу прилетело два FPV-дрона, три "трёхсотых". Я обратился к старшему сержанту, говорю, ищем тряпку, может нас не убьют - нас осталось четверо человек. Он меня сам чуть не добил, сказал: закрой рот", - вспоминает Еремеев.
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00