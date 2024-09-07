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Сальдо высказался о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:26 07.09.2024 (обновлено: 09:32 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/platsdarm-1971226340.html
Сальдо высказался о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра
Сальдо высказался о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра - РИА Новости, 07.09.2024
Сальдо высказался о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра
Попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области обречены, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:26
2024-09-07T09:32
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
днепр (река)
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области обречены, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Все те, кто хочет переплыть (Днепр – ред.) и создать так называемый плацдарм на левом берегу Херсонской области, они просто-напросто там гибнут, они обречены на смерть, но, тем не менее, киевский режим продолжает эти попытки", - сказал Сальдо агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , днепр (река), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Днепр (река), Вооруженные силы Украины
Сальдо высказался о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра

Сальдо: попытки ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области обречены, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
«
"Все те, кто хочет переплыть (Днепр – ред.) и создать так называемый плацдарм на левом берегу Херсонской области, они просто-напросто там гибнут, они обречены на смерть, но, тем не менее, киевский режим продолжает эти попытки", - сказал Сальдо агентству.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Днепр (река)Вооруженные силы Украины
 
 
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