https://ria.ru/20240907/platsdarm-1971226340.html

Сальдо высказался о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра

Сальдо высказался о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра - РИА Новости, 07.09.2024

Сальдо высказался о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра

Попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области обречены, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:26

2024-09-07T09:26

2024-09-07T09:32

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

днепр (река)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932363218_0:188:3066:1913_1920x0_80_0_0_cf011f28d4e4c3bdc449144cbf778ac9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Попытки украинских войск создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области обречены, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Все те, кто хочет переплыть (Днепр – ред.) и создать так называемый плацдарм на левом берегу Херсонской области, они просто-напросто там гибнут, они обречены на смерть, но, тем не менее, киевский режим продолжает эти попытки", - сказал Сальдо агентству. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240907/rotatsiya-1971208888.html

херсонская область

россия

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, владимир сальдо, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , днепр (река), вооруженные силы украины