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В США нанимают военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 07.09.2024
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06:11 07.09.2024 (обновлено: 06:20 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/piloty-1971214148.html
В США нанимают военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии
В США нанимают военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 07.09.2024
В США нанимают военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии
Американский подрядчик в сфере обороны занимается активным рекрутингом бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T06:11
2024-09-07T06:20
в мире
румыния
нидерланды
украина
lockheed martin
вооруженные силы украины
f-16
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Американский подрядчик в сфере обороны занимается активным рекрутингом бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и украинских пилотов работе с истребителями F-16, выяснило РИА Новости. Крупный американский подрядчик в сфере оборонной авиации Draken International на своем официальном сайте разместил вакансии инструктора по пилотированию F-16, механиков и специалистов по техобслуживанию F-16. Исходя из описания вакансий, компания отвечает за управление работой учебной базы по подготовке пилотов для управления истребителями F-16 в Румынии. При этом организация разместила вакансии только на американском сайте, в то время как на портале ее европейского подразделения Draken Europe эти позиции отсутствуют. Большинство вакансий опубликовали в середине августа. Потенциальные кандидаты должны иметь минимум 2000 часов налета и успешно пройти проверку Секретной службы США до первого сентября 2023 года. Согласно сайту по оценке работодателей, рейтинг Draken International составляет всего 2,6 звезды из 5 на основе 37 отзывов сотрудников. Ранее газета Financial Times сообщила, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы Минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.Министр обороны Румынии Анджел Тылвар в прошлом году подписал письмо о намерении создать с Министерством обороны Нидерландов и компанией Lockheed Martin учебную базу подготовки пилотов для управления истребителями F-16. Первый успешный полет в этом центре состоялся в январе этого года. Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии предоставляет 86-ю авиабазу, тренировочные базы и поддержку принимающей страны, Королевские ВВС Нидерландов предоставляют самолеты F-16, а компания Lockheed Martin — инструкторов и техническое обслуживание. Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970613795.html
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нидерланды
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в мире, румыния, нидерланды, украина, lockheed martin , вооруженные силы украины, f-16
В мире, Румыния, Нидерланды, Украина, Lockheed Martin , Вооруженные силы Украины, F-16
В США нанимают военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии

Военных из США нанимают для обучения украинских летчиков на авиабазе в Румынии

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Американский подрядчик в сфере обороны занимается активным рекрутингом бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и украинских пилотов работе с истребителями F-16, выяснило РИА Новости.
Крупный американский подрядчик в сфере оборонной авиации Draken International на своем официальном сайте разместил вакансии инструктора по пилотированию F-16, механиков и специалистов по техобслуживанию F-16. Исходя из описания вакансий, компания отвечает за управление работой учебной базы по подготовке пилотов для управления истребителями F-16 в Румынии.
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При этом организация разместила вакансии только на американском сайте, в то время как на портале ее европейского подразделения Draken Europe эти позиции отсутствуют. Большинство вакансий опубликовали в середине августа.
Потенциальные кандидаты должны иметь минимум 2000 часов налета и успешно пройти проверку Секретной службы США до первого сентября 2023 года.
Согласно сайту по оценке работодателей, рейтинг Draken International составляет всего 2,6 звезды из 5 на основе 37 отзывов сотрудников.
Ранее газета Financial Times сообщила, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы Минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
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Министр обороны Румынии Анджел Тылвар в прошлом году подписал письмо о намерении создать с Министерством обороны Нидерландов и компанией Lockheed Martin учебную базу подготовки пилотов для управления истребителями F-16. Первый успешный полет в этом центре состоялся в январе этого года. Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии предоставляет 86-ю авиабазу, тренировочные базы и поддержку принимающей страны, Королевские ВВС Нидерландов предоставляют самолеты F-16, а компания Lockheed Martin — инструкторов и техническое обслуживание.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота.
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