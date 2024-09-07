В США нанимают военных летчиков для обучения ВСУ на авиабазе в Румынии
Военных из США нанимают для обучения украинских летчиков на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Американский подрядчик в сфере обороны занимается активным рекрутингом бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и украинских пилотов работе с истребителями F-16, выяснило РИА Новости.
Крупный американский подрядчик в сфере оборонной авиации Draken International на своем официальном сайте разместил вакансии инструктора по пилотированию F-16, механиков и специалистов по техобслуживанию F-16. Исходя из описания вакансий, компания отвечает за управление работой учебной базы по подготовке пилотов для управления истребителями F-16 в Румынии.
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При этом организация разместила вакансии только на американском сайте, в то время как на портале ее европейского подразделения Draken Europe эти позиции отсутствуют. Большинство вакансий опубликовали в середине августа.
Потенциальные кандидаты должны иметь минимум 2000 часов налета и успешно пройти проверку Секретной службы США до первого сентября 2023 года.
Согласно сайту по оценке работодателей, рейтинг Draken International составляет всего 2,6 звезды из 5 на основе 37 отзывов сотрудников.
Ранее газета Financial Times сообщила, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы Минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Министр обороны Румынии Анджел Тылвар в прошлом году подписал письмо о намерении создать с Министерством обороны Нидерландов и компанией Lockheed Martin учебную базу подготовки пилотов для управления истребителями F-16. Первый успешный полет в этом центре состоялся в январе этого года. Согласно договору о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии предоставляет 86-ю авиабазу, тренировочные базы и поддержку принимающей страны, Королевские ВВС Нидерландов предоставляют самолеты F-16, а компания Lockheed Martin — инструкторов и техническое обслуживание.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота.
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