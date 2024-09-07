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Президент Ирана надеется встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани

Президент Ирана надеется встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 07.09.2024

Президент Ирана надеется встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, на полях мероприятия он рассчитывает провести встречу с президентом РФ... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:58

2024-09-07T20:58

2024-09-07T20:58

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ТЕГЕРАН, 7 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, на полях мероприятия он рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан в октябре отправится в Казань для участия в саммите БРИКС, где проведет также встречу с президентом России Владимиром Путиным", - цитирует иранское государственное агентство Mehr слова Джалали.

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в мире, иран, казань, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, казем джалали, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)