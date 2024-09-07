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Президент Ирана надеется встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 07.09.2024
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20:58 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/pezeshkian--1971327359.html
Президент Ирана надеется встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани
Президент Ирана надеется встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 07.09.2024
Президент Ирана надеется встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани
Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, на полях мероприятия он рассчитывает провести встречу с президентом РФ... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:58
2024-09-07T20:58
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казань
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
казем джалали
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ТЕГЕРАН, 7 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, на полях мероприятия он рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан в октябре отправится в Казань для участия в саммите БРИКС, где проведет также встречу с президентом России Владимиром Путиным", - цитирует иранское государственное агентство Mehr слова Джалали.
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в мире, иран, казань, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, казем джалали, брикс, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Иран, Казань, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Казем Джалали, БРИКС, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Президент Ирана надеется встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани

Лидер Ирана Пезешкиан надеется встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани

© AP Photo / Vahid SalemiМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 сен – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Казани 22-24 октября, на полях мероприятия он рассчитывает провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан в октябре отправится в Казань для участия в саммите БРИКС, где проведет также встречу с президентом России Владимиром Путиным", - цитирует иранское государственное агентство Mehr слова Джалали.
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В миреИранКазаньРоссияВладимир ПутинМасуд ПезешкианКазем ДжалалиБРИКСВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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